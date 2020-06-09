مصرف الهلال ينجز بيع "تكافل الهلال" إلى "سراج للتمويل"

المصدر: أبوظبي- الإمارات اليوم





أعلن مصرف الهلال، وهو شركة مملوكة بالكامل لمجموعة بنك أبوظبي التجاري، اليوم عن إتمام عملية بيع شركة الهلال للتكافل وهي شركة فرعية تتولى تقديم خدمات التأمين الإسلامي، لصالح شركة سراج القابضة. وجاءت هذه الصفقة في إطار استراتيجية مصرف الهلال الرامية إلى التركيز بشكل رئيس على تقديم المنتجات المالية والخدمات المصرفية الإسلامية للأفراد عبر قنوات الصيرفة الرقمية.

وفي إطار عملية الاندماج بين كلٍّ من بنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني، استحوذ الكيان المُدمج على مصرف الهلال في شهر مايو 2019، ليتمّ بعدها اكتمال عملية الاندماج الكامل في أوائل شهر أبريل 2020. وقد نشأ عن هذا الاندماج مجموعة مصرفية أكبر وأقوى وأكثر مرونة.



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