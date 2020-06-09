16 % ارتفاعاً بعدد التصرفات العقارية في دبي خلال الربع الأول

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وبالشراكة مع مجموعة «بروبرتي فايندر» العقارية، عن الإصدار الثاني من مؤشر أسعار البيع الرسمي في إمارة دبي، بعد العمل على تحسينه وتوسيع نطاقه، ليصبح مؤشراً سنوياً وربع سنوي، إضافة إلى المؤشر الشهري الذي جاء في الإصدار الحالي.

واشتمل الإصدار على المؤشر ربع السنوي للربع الأول من العام 2020، والمؤشر الشهري لعام 2020 حتى أبريل، فيما اتخذ من عام 2012 سنة الأساس، ومن يناير 2012 شهر الأساس، والربع الأول من العام ذاته فصل الأساس.

ووفقاً للبيانات الربع سنوية، فقد شهد الربع الأول من عام 2020 تسجيل ارتفاع بنسبة 16% في عدد التصرفات العقارية مقارنة بالربع الأول من 2019، فيما شهد فبراير 2020 ارتفاعاً كبيراً بنسبة 40% من حيث عدد التصرفات العقارية مقارنة بفبراير 2019.

وتم خلال الإصدار الجديد استعراض الأداء التاريخي، وتوضيح تغير الاتجاهات على مدى السنوات القليلة الماضية، بالاستناد إلى البيانات الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إذ سجلت دبي 40 ألفاً و517 مبايعة خلال عام 2019 مقارنة بـ34 ألفاً و414 مبايعة في عام 2018، محققة نمواً نسبته 18%.

وقالت مديرة إدارة أول الدراسات والبحوث العقارية في «أراضي دبي»، لطيفة إبراهيم أحمد: «تزداد أهمية المؤشر لاستناده إلى البيانات الشهرية ذات الصلة، وجمعها مع البيانات الخاصة بأسعار العقارات المطلوبة»، لافتة إلى أن المؤشر يشتمل على مزايا هائلة للسوق، لأنه يزوّد جميع المهتمين بنظرة عامة حول التحليلات المعمّقة للسوق، كما يمكنهم من خلاله الاطلاع على كيفية تغيّر أسعار العقارات في دبي خلال شهر معيّن.

بدورها، قالت مديرة قسم الأبحاث والبيانات لدى «بروبرتي فايندر»، لينيت عباد، إنه يمكن للمستثمرين من خلال الاعتماد على هذا المؤشر، الشعور بالثقة إزاء دقة البيانات التي يوفرها لهم، ليسهم في تعزيز شفافية سوق العقارات، مع ما يقدمه من إمكانية الاطلاع على متوسط أسعار المبيع ومتوسط سعر القدم المربّعة وغيرها من تفاصيل مهمة.

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