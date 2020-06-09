«دبي المالي العالمي» يضخ استثمارات جديدة في 4 شركات ناشئة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن مركز دبي المالي العالمي، أمس، عن ضخ استثمارات جديدة في أربع شركات ناشئة، متخصصة في قطاع التكنولوجيا المالية. وأفاد المركز، في بيان له، بأن هذا الاستثمار يعكس التزامه بتعزيز نمو القطاع المالي، والذي يعتبر جزءاً من إجمالي قيمة صندوق التكنولوجيا المالية البالغة 100 مليون دولار، بعد إطلاقه عام 2019، بهدف تأسيس وتطوير ودعم نمو شركات التكنولوجيا المالية الراغبة في دخول أسواق منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا.

دعم الأعمال

وأكد «دبي المالي العالمي» أنه جرى تقييم الشركات الناشئة التي تقدمت بطلبات الحصول على تمويل من قبل الصندوق، إذ تم اختيار الشركات الأربع من بين المرشحين النهائيين بعد عملية تقييم ومراجعة شاملة.

وبهدف دعم الشركات الأربع على توسيع نطاق أعمالها، استثمر الصندوق في شركة «فليكس باي» FlexxPay، وهي منصة إلكترونية تقدم حلول التكنولوجيا المالية القائمة على آلية العمل السحابي لتمكين الموظفين من الوصول إلى رواتبهم، إضافة إلى شركة «غو رايز» Go Rise، وهي منصة ناشئة فريدة من نوعها تختص بتوفير مجموعة من الخدمات المالية الشاملة والسلسة لنحو 250 مليون مغترب حول العالم، لتمكينهم من الوصول إلى مجموعة متكاملة من المنتجات المالية، سواء من المنزل أو في وطنهم الأم.

بدورها، تقدم شركة «ناو موني» NOW Money خدمات إعداد كشوف الرواتب للشركات الخليجية، وتمكين العمّال ذوي الدخل المنخفض من الاستفادة من الخدمات المصرفية وخدمات التحويل المالي، من خلال منحهم إمكانية الوصول إلى حساب مالي، والحصول على بطاقة سحب، وتحويل الأموال مباشرة من خلال تطبيق «ناو موني»، وشركة «سروة» Sarwa لإدارة الثروات والاستشارات الروبوتية.

الأكثر ريادة

وقال الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، عارف أميري، إن المركز تمكّن من تعزيز مكانته ضمن قائمة المراكز المالية الأكثر ريادة حول العالم، من خلال الاستثمار في مجموعة من الشركات الناشئة.

وأوضح أن صندوق التكنولوجيا المالية التابع للمركز يسهم في تسريع تطوير شركات التكنولوجيا المالية، ومساعدتها على الاستفادة من فرص النمو القوية التي توفرها أسواق المنطقة، لافتاً إلى أنه ومن خلال الاستثمار وتوفير أكثر المنصات شمولاً في المنطقة، فإنه يمكن للمركز قيادة الابتكار عبر قطاع الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا.

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