215 مليون درهم قيمة صفقة استحواذ «دار التكافل» على شركتَي تأمين

المصدر: دبي - وام

أكدت شركة «دار التكافل» توقيعها اتفاقية شراء أسهم ملزمة قانونياً مع «مجموعة نور الاستثمارية» و«بنك نور»، للاستحواذ على كامل رأسمال شركتَي «نور للتكافل العام»، و«نور للتكافل العائلي» بقيمة 215 مليون درهم.

وأعلنت «دار التكافل» في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي، أنها تلقت التزامات تمويلية ملزمة من البنوك الإماراتية لتمويل الصفقة، مؤكدة عدم وجود أي مشاركة في الصفقة من أي أطراف ذوي العلاقة.

وأوضحت الشركة في بيانها أن الصفقة تتوافق مع استراتيجيتها الخاصة ببناء نطاق وحصة سوقية، في ظل ظروف السوق المجزأة، بالنظر إلى الطبيعة التكميلية لأعمالها وأعمال شركتَي «نور تكافل».

وتوقعت أن تتحقق الفوائد المالية للصفقة، خلال فترة وجيزة بعد إتمامها، وذلك عندما يتم اندماج الشركتين المستهدفتين مع «دار التكافل»، مشيرة إلى أنه تم اعتماد الصفقة من قبل مساهمي الشركة، ومن هيئة الأوراق المالية والسلع، وهيئة التأمين، فيما من المنتظر أن يتم إغلاقها في الربع الثالث من العام الجاري.

وذكرت الشركة أن «بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد» قام بدور المستشار المالي الوحيد، بينما قامت شركة «بيكر ماكنزي حبيب الملا» بدور المستشار القانوني، وشركة «ديلويت» بدور مستشار الشؤون المالية وتقنية المعلومات، في حين قامت شركة «ميليمان» بدور المستشار الاكتواري.

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