"دبي للسياحة": استثناء هذه الأنشطة من قرار استئناف العمل في الفنادق

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أظهر تعميم صادر عن دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي استثناء بعض الأنشطة من قرار استئناف العمل في المنشآت الفندقية في الإمارة، مشيراً إلى أن الدائرة تقوم بشكل مستمر بتقييم الوضع المستجد، وتحديث الإرشادات والتعليمات بصورة دورية.

ووفقاً للتعميم الذي صدر، أخيراً، فقد تضمنت قائمة الأنشطة والمرافق غير المشمولة كلاً من غرف الصلاة والمسابح، إلى جانب مرافق الساونا، والحدائق المائية والترفيهية، وصالات الأطفال، بما في ذلك النوادي ومناطق اللعب.

كما تضمنت قائمة الأنشطة غير المشمولة، خدمات المساج ومرفق السبا، والحفلات والفعاليات الخاصة، وغرف الاستحمام وتغيير الملابس، والبوفيه (فطور، غذاء، برانش، عشاء).

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