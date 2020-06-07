سهيل المزروعي: اجتماع تحالف دول "أوبك" عقد وفق جو من التعاون والعمل المشترك لتوازن سوق النفط

قال وزير الطاقة والصناعة، سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي إنه تم الاتفاق فى اجماع دول "أوبك" و "أوبك+" على تمديد خفض إنتاج النفط الحالي إلى نهاية شهر يوليو والالتزام التام بالخفض منذ بداية الاتفاقية وذلك بتعويض اي كميات لم تخفض من قبل الدول التي لم تتمكن من القيام بذلك في مايو.جاء ذلك في تغريدات للوزير على "تويتر" عقب اجتماعي "أوبك" و "أوبك +" اللذين عقدا افتراضيا عبر تقنية الاتصال المرئي اليوم بهدف تقييم الاتفاق حول خفض في الإنتاج لا سيما في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم.
وأكد أن دولة الإمارات تفتخر بدورها الداعم لتحالف الدول المنتجة للنفط والقرارات الإيجابية التي تحقق توازن سوق النفط العالمي مشيرا إلى أن اجتماعات منظمة "أوبك" وتحالف دول "أوبك+" عقد وفق جو من التعاون والتكاتف بين مختلف الدول في اصرار على العمل المشترك لتحقيق توازن السوق النفطية.
ووصف المزروعي قرار تمديد الخفض الحالي بالقرار الشجاع والجهد الجماعي الذي يستحق الإشادة من جميع الدول المنتجة المشاركة في الاجتماع.
وأضاف "بتعاوننا كدول منتجة مسؤولة قدمنا عبر اتفاقية "أوبك+" أكبر اتفاقية خفض في التاريخ وكلنا يرى اليوم مساهمته في إنقاذ السوق البترولية من الانهيار .. لا يساورني أدنى شك في حرص جميع الدول المشاركة على الالتزام بتنفيذ الاتفاقية والاستمرار في التعاون".
واعرب المزروعي عن الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية الشقيقة ولصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وزير الطاقة على الجهود لإنجاز هذا الاتفاق ولمعال ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي الذي يتشارك مع سمو الأمير في رئاسة "أوبك+".
وأكد أن دولة الإمارات تفتخر بدورها الداعم لتحالف الدول المنتجة للنفط والقرارات الإيجابية التي تحقق توازن سوق النفط العالمي مشيرا إلى أن اجتماعات منظمة "أوبك" وتحالف دول "أوبك+" عقد وفق جو من التعاون والتكاتف بين مختلف الدول في اصرار على العمل المشترك لتحقيق توازن السوق النفطية.
ووصف المزروعي قرار تمديد الخفض الحالي بالقرار الشجاع والجهد الجماعي الذي يستحق الإشادة من جميع الدول المنتجة المشاركة في الاجتماع.
وأضاف "بتعاوننا كدول منتجة مسؤولة قدمنا عبر اتفاقية "أوبك+" أكبر اتفاقية خفض في التاريخ وكلنا يرى اليوم مساهمته في إنقاذ السوق البترولية من الانهيار .. لا يساورني أدنى شك في حرص جميع الدول المشاركة على الالتزام بتنفيذ الاتفاقية والاستمرار في التعاون".
واعرب المزروعي عن الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية الشقيقة ولصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وزير الطاقة على الجهود لإنجاز هذا الاتفاق ولمعال ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي الذي يتشارك مع سمو الأمير في رئاسة "أوبك+".
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