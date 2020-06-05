«الطيران المدني»: الانفتاح قادم لكن التوقيت مرتبط بتطورات الوباء

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

قال المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، سيف السويدي، إنه «أصبح بإمكان الناقلات الوطنية استئناف رحلات الترانزيت بشكل مجدول عبر مطارات الدولة من وإلى الوجهات التي تختارها ضمن شبكتها العالمية»، مشيراً إلى أن رحلات الترانزيت تشمل ثلاثة مطارات وهي: مطار أبوظبي الدولي، ومطار دبي الدولي، ومطار الشارقة الدولي، ومن خلال الناقلات الوطنية كطيران الاتحاد، وطيران الإمارات، وفلاي دبي، والعربية للطيران.

وقال السويدي، لـ«الإمارات اليوم»، إننا «حالياً نقيّم الأوضاع في العالم، فالانفتاح قادم، لكن التوقيت مرتبط بتطورات الوباء وانتشاره، كما يرتبط بقدرة البلدان على السيطرة على الوباء»، مشيراً إلى أن «القرار سيتخذ من قبل الجهات المعنية، وحينها يمكن للطيران البدء بتنفيذه».

وأشار السويدي، إلى أنه «تم وضع ضوابط وإجراءات لشركات الطيران والمطارات في مختلف مراحل السفر، لضمان صحة المسافرين والعاملين، والالتزام الصارم بالتدابير الوقائية»، لافتاً إلى أن «الطيران الوطني يتبع ويتبنى أفضل المعايير العالمية في هذا الإطار، وهناك تدقيق ومراقبة مستمرة لمختلف مرافق وإجراءات السفر».

وذكر أنه «بجانب رحلات الترانزيت، تشغّل الناقلات الوطنية رحلات خاصة، تسهل سفر الزوار والمقيمين في الدولة، فضلاً عن رحلات عودة للمقيمين الموجودين في الخارج، إضافة إلى رحلات الشحن الجوي».

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