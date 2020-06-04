طيران الإمارات توفر رحلات للمسافرين إلى 29 مدينة

المصدر: دبي - الامارات اليوم

إثر إعلان حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة رفع القيود على حركة الركاب العابرين (الترانزيت)، سوف توفر طيران الإمارات اعتباراً من 15 يونيو الجاري خدمات ركاب إلى 16 مدينة أخرى على طائراتها البوينج 777-300ER وبذلك توفر طيران الإمارات رحلات للمسافرين إلى 29 مدينة. ونظراً إلى أن القيود المفروضة على السفر لا تزال سارية في غالبية دول العالم، فإن طيران الإمارات تنبّه عملاءها بضرورة التأكد من متطلبات السفر والدخول إلى الوجهة المقصودة قبل الرحلة،





ويتوفر الآن على الموقع الشبكي لطيران الإمارات emirates.com وعن طريق وكلاء السفر إمكانية الحجز للسفر بين دبي والمدن التالية: البحرين، مانشستر، زيوريخ، فيينا، أمستردام، كوبنهاغن، دبلن، نيويورك جيه اف كيه، سيول، كوالالمبور، سنغافورة، جاكرتا، تايبيه، هونج كونج، بيرث وبريسبن، وذلك بحسب بيان صحافي أصدرته "طيران الامارات" اليوم.



كما توفر طيران الإمارات اعتباراً من 8 يونيو أيضاً رحلات من كراتشي ولاهور وإسلام أباد لإعادة المقيمين في دولة الإمارات والمسافرين من باكستان الراغبين في مواصلة سفرهم إلى إحدى محطات الناقلة المتاحة.



ومع الإعلان الجديد، سيرتفع عدد المحطات التي تغطيها طيران الإمارات على رحلات الشحن المنتظمة من دبي إلى 29 مدينة، بما في ذلك الرحلات التي تعمل حالياً إلى كل من: لندن هيثرو، فرانكفورت، باريس، ميلانو، مدريد، شيكاغو، تورنتو، سيدني، وملبورن، بالإضافة إلى مانيلا اعتباراً من 11 يونيو.



وأصبح بإمكان عملاء طيران الإمارات أيضاً الحجز للسفر بسهولة عبر دبي بين وجهات في منطقة حوض المحيط الهادئ الآسيوية وأوروبا والأميركتين، طالما كانوا يلبون متطلبات السفر ودخول الوجهة المقصودة.



وتواصل طيران الإمارات العمل والتنسيق مع السلطات الحكومية لاتخاذ مقاربات ومناهج محسوبة ومدروسة بعناية لاستئناف الرحلات وإعادة بناء شبكة خطوطها بين دبي والعالم.



, تطبق طيران الإمارات سلسلة من الإجراءات والتدابير الاحترازية الشاملة في كل مرحلة من مراحل الرحلة، سواءً على الأرض أم في الأجواء، لضمان سلامة عملائها وموظفيها. وتشمل هذه الإجراءات توزيع حقيبة أدوات وقاية مجاناً على الركاب تحتوي على كمامات وقفازات ومعقّم لليدين ومناديل مضادة للجراثيم.



,تذكّر طيران الإمارات عملاءها أن القيود التي تفرضها دول العالم على السفر لا تزال سارية المفعول، وأنها لن تتمكن من قبول المسافرين على رحلاتها إلا إذا كانت تنطبق عليهم شروط الدخول إلى الدولة التي يتوجهون إليها. ويمكن لحاملي الإقامات الراغبين العودة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الاطلاع على المتطلبات من خلال الموقع https://www.emirates.com/ae/arabic/help/flying-you-home/



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