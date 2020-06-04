«إيكاو»: «دبي الدولي» عزّز مكاسبه خلال يناير وفبراير 2020

المصدر: أزاد عيشو ■دبي

أظهرت بيانات للمنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) أن مطار دبي الدولي، الذي يحتل المركز الأول كأكبر مطار في العالم من حيث أعداد الركاب الدوليين، عزّز مكاسبه خلال شهري يناير وفبراير الماضيين على التوالي، من حيث إجمالي الحركة (عند احتساب حركة الركاب الدوليين والمحليين بالنسبة للمطارات العالمية)، مشيرة إلى أنه احتل المركز الثاني بعد مطار «هارتسفيلد أتلانتا» مباشرة.

وأوضحت بيانات «إيكاو»، التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن شركة «طيران الإمارات»، واصلت بدورها تسجيل معدلات نمو بلغت 2.8% في الطاقة المقعدية التي توفرها على رحلاتها، لتحلّ في المركز الرابع كأكبر ناقلة جوية في العالم، من حيث حركة الركاب التي تقاس بالعائد على الراكب لكل كيلومتر، وذلك خلال شهر يناير، بينما حلت في المركز الأول عالمياً مع استثناء السوق الأميركية.

وأشارت البيانات إلى أن مطار دبي تعامل مع 29 ألفاً و116 طناً من الشحنات الجوية خلال يناير الماضي، لتصل 190 ألفاً و768 طناً في فبراير اللاحق، لافتة إلى أن المطار يحتل المركز الرابع في العالم من حيث حجم الشحن.

يشار إلى أن إجمالي أعداد المسافرين عبر مطار دبي الدولي، خلال الربع الأول من العام الجاري، بلغ 17 مليوناً و820 ألفاً و26 مسافراً، بانخفاض نسبته 19.8%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك نتيجة انخفاض الطلب وعدد الرحلات، تنفيذاً لقرارات السلطات المعنية في الإمارات وبقية دول العالم بإغلاق الأجواء بعد نفشي وباء «كورونا»، وفقاً لمؤسسة مطارات دبي.

- مطار دبي تعامل مع 190.7 ألف طن من الشحنات الجوية خلال فبراير.

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