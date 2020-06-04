عودة الرحلات المنتظمة تدعم نمو الطلب بالأسواق

المصدر: سامح عوض الله - دبي

قال نائب الرئيس التنفيذي لشركة الريس للسفريات، محمد جاسم الريس، إن الأعمال عادت إلى نشاطها بالنسبة التي تحتاجها الشركات وبحسب الطلب في كل قطاع، متوقعاً أن تعود الأعمال بصورة لافتة مع إعادة الرحلات المنتظمة وفتح المطارات في دول العالم وفي الإمارات. وأضاف أن «عودة التشغيل بنسبة 100% جاءت متباينة بين أنشطة اقتصادية مختلفة، وعلى حسب الطلب».

وأضاف الريس أن جميع الشركات اتخذت الإجراءات الاحترازية من تباعد اجتماعي وتعقيم والتزام بارتداء الكمامات، وأنه في ما يتعلق بالأنشطة المرتبطة بالسياحة فإنها حالياً في حالة هدوء في انتظار عودة المطارات للعمل وبدء عودة السياحة، مشيراً إلى أن بدء عودة المقيمين هو أمر إيجابي، ومن المتوقع أن يكون له تأثير على حركة السياحة في تشجيع السياح على السفر وعودة الحياة الطبيعية في ظل الإجراءات الاحترازية.

وأشار إلى أن عودة السياح قد تستغرق بعض الوقت وربما تصل إلى ثلاثة شهور، لكن التوقعات إيجابية، وهناك رغبة نحو السفر إلى الوجهات الآمنة نسبياً، ما يدعم عودة النشاط تدريجياً، لافتاً إلى تأثر نشاط تأجير السيارات للسياح بأزمة «كورونا»، بيد أن عودة النشاط تؤثر إيجابياً على عقود التأجير السنوية والشهرية للسوق المحلية، وهو أمر يحمي الشركات في ظل تراجع السياحة.

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