استدعاء 1707 سيارات «مرسيدس» ضمن 3 حملات أطلقتها «الاقتصاد»

المصدر: عبير عبدالحليم ■أبوظبي

أعلنت وزارة الاقتصاد عن إطلاق ثلاث حملات استدعاء لإصلاح عيوب تصنيعية في سيارات ومحركات بحرية، موضحة أن الحملة الأولى تشمل 1707 سيارة «مرسيدس بنز G-Class» نموذج 463، فيما تشمل الثانية 95 سيارة «تويوتا راف 4»، بينما الحملة الثالثة تشمل 84 محركاً من محركات «ياماها» البحرية.

وأوضحت الوزارة في تقرير أصدرته، أمس، أن استدعاء سيارات «مرسيدس بنز G-Class» يرجع إلى أن شركة «دايملر إيه جي» المصنعة لسيارات «مرسيدس بنز» أفادت بأنه في بعض السيارات ربما يشير رمز القفل المنقوش في ذراع التشغيل لقفل سلامة الطفل في الأبواب الخلفية، إلى حالة القفل الخاطئة، مشيرة إلى أن الحملة تأتي بالتعاون مع «مشاريع قرقاش»، وشركة «الإمارات للسيارات».

وذكرت الوزارة أن «مشاريع قرقاش»، و«الإمارات للسيارات» بدأتا الاتصال بالعملاء المعنيين لإبلاغهم ببدء حملة فحص تشمل جميع السيارات المعيبة التي تم استيرادها إلى الإمارات من الطراز المذكور، مشيرة إلى أن عملية الإصلاح ستكون مجانية.

أما بالنسبة للحملة التي تشمل 95 سيارة «تويوتا راف 4» موديل 2019، أفادت الوزارة بأنها تأتي بالتعاون مع شركة الفطيم للسيارات الوكيل المحلي المستورد لسيارات «تويوتا».

وبيّنت أن سبب الاستدعاء يرجع، إلى أنه تم تجهيز المركبات المشمولة في الحملة بأذرع أمامية سفلية ضمن نظام التعليق، لكن قد توجد تشققات على سطح المواد المستخدمة لإنتاج الأذرع الأمامية الخلفية، حيث قد يؤدي انتشار التشققات في الأذرع مع القيادة المتكررة والأحمال الثقيلة إلى عدم صلاحيتها للعمل، وقد يؤدي ذلك إلى فقدان السيطرة على المركبة، ويزيد من خطر وقوع حوادث.

وأفادت الوزارة بأن الشركة ستبادر بلاتصال بالعملاء لاحضار سياراتهم للإصلاح بمجرد توافر قطع الغيار المطلوبة.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الاقتصاد عن إطلاق حملة خدمة ثالثة تشمل 84 محركاً من محركات «ياماها» البحرية الخارجية موديل (F{L}115B)المصنعة في عامي 2019-2020، وذلك بالتعاون مع شركة «اليوسف موتورز» الوكيل المعتمد لمحركات «ياماها» البحرية في الدولة.

وأوضحت الوزارة أن الاستدعاء يرجع إلى أن هذه الموديلات المجهزة بنظام التحكم في السرعة الخاملة، تم الإبلاغ عن حالات يكون فيها التحول الى الوضع المحايد ثقيل في حالة التباطؤ عندما تكون سرعة المحرك أعلى قليلاً من السرعة الخاملة، لافتة إلى أن شركة «ياماها» راجعت برنامج وحدة التحكم لحل هذه المشكلة، وسيتم تحديثها في جميع الوحدات المتاثرة أثناء أي صيانة دورية من دون فرض رسوم على العملاء.

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