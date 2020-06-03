«دبي المالي العالمي» يطلق وثيقة تأمين صحي شاملة للشركات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وقّع مركز دبي المالي العالمي مذكرة تفاهم مع شركة «إي سي 3 للوساطة المحدودة»، لإطلاق وثيقة شاملة للتأمين الصحي، على مستوى الشركات المسجلة لدى المركز وموظفيها.

وأوضح المركز في بيان، أمس، أن الوثيقة - التي ستكون متاحة لأكثر من 2400 شركة مسجلة لديه - توفر تأميناً صحياً لـ25.6 ألفا من موظفي هذه الشركات، في مبادرة تعد الأولى من نوعها على مستوى المناطق الحرة في دبي والمراكز المالية في المنطقة. وبموجب المذكرة، ستقوم شركة «إي سي 3» بتسهيل شراء عقود التأمينات الصحية بشكل فعال من حيث الكلفة، لجميع الشركات المسجلة لدى مركز دبي المالي العالمي، وفي جميع القطاعات، حيث ستوفر خطة التأمين للشركات المسجلة فرصة الحصول على أفضل عقود التغطية الصحية الإلزامية لموظفيها وعائلاتهم، كما ستوفر أيضاً الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة، لتتمكن من الحصول على تأمين صحي شامل وعالي المستوى بتكاليف منخفضة. وستعمل «إي سي 3» وسيطاً لتسهيل كل ما يتعلق بالمناقصات من حيث إدراج شركات التأمين وشركاء التعاقد المسؤولين عن الأطراف الخارجية في دولة الإمارات. وسيتم الاتفاق على معايير العقود من قبل مركز دبي المالي العالمي وشركة «إي سي 3». وقال الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، عارف أميري، إن «مذكرة التفاهم الجديدة تمهد الطريق لمركز دبي المالي العالمي لتقديم مزايا جديدة لعملائه تتمتع بالقيمة المضافة، وتخفض التكاليف، وتوفر أرقى مستويات التغطية والتأمين الصحي لنحو 25.6 ألف شخص من موظفي المركز المالي، كما نتطلع إلى العمل مع شركة (إي سي 3) لطرح هذه الوثيقة التأمينية المتميزة لعملائنا».

من جانبه، قال المسؤول التنفيذي الأول في شركة «إي سي 3 للوساطة المحدودة»، ستيف هارت، إن «مذكرة التفاهم مع مركز دبي المالي العالمي، تهدف إلى تطوير نظام ووثيقة تأمين صحي يسهلان شراء عقود التأمينات الصحية لجميع الجهات المسجلة لدى المركز، حيث نتطلع إلى إطلاق هذه الوثيقة الجديدة».

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