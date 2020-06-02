«الاتحاد للطيران» تطلق برنامجاً للاهتمام بصحة المسافرين

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أطلقت شركة الاتحاد للطيران برنامج «سفراء الاتحاد للصحة والسلامة»، الذي يعد الأول من نوعه في قطاع الطيران، للاهتمام بصحة وعافية المسافرين.

وأفادت الشركة، في بيان أمس، بأن البرنامج يستند إلى التدابير الصارمة، المطبقة حالياً لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وسينطلق عبر مدربين يوفرون الرعاية والمعلومات الأساسية، حتى يتمكن المسافرون من السفر مطمئني البال. وسيتم تسليط الضوء على مبادرات «الاتحاد للصحة والسلامة»، عبر دليل إلكتروني سهل الاستخدام، يبيّن المعايير العالية للنظافة والصحة والوقاية الشخصية، التي يتم تطبيقها عبر المراحل المختلفة من الرحلة.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة الاتحاد للطيران»، توني دوغلاس، إن الاهتمام بصحة وسلامة المسافرين إحدى الركائز الأساسية لـ«الاتحاد للطيران»، لذلك تقع على عاتقنا مسؤولية اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الصحية، الرامية إلى الحفاظ على صحة ضيوفنا، وتزويدهم بالمعلومات اللازمة، وتوفير أعلى مستويات الاهتمام والرعاية الشخصية.

ووفقاً للشركة، فإنه عند رفع القيود المفروضة على السفر من دولة الإمارات وإليها، واستئناف «الاتحاد للطيران» لعملياتها التشغيلية المعتادة، ستقدم الشركة برنامج «سفراء الصحة والسلامة» على متن رحلاتها، لدعم أفراد طاقم الطائرة الآخرين، وتوفير مستوى أعلى من الرعاية التي تركز على صحة وعافية المسافرين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news