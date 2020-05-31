«اقتصادية أبوظبي» تطلق برنامجاً لاستقبال تحديات المصدرين والمستوردين

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي عن إنشاء برنامج لاستقبال آراء ومقترحات الشركات المصدرة المسجلة في إمارة أبوظبي بشأن التحديات التي تواجهها، لاسيما في ظل تداعيات أزمة «كوفيد 19»، وذلك بهدف دراستها وتقديم الدعم لها بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين من جهات حكومية وشبه حكومية.

وقال وكيل الدائرة، راشد عبدالكريم البلوشي، في بيان أمس، إن «الهدف من هذه المبادرة تحسين كفاءة بيئة التصدير على مستوى الإمارة، سواء من خلال تسهيل الإجراءات أو معالجة العوائق اللوجستية التي تتسبب برفع التكاليف، بما يمكن المصدرين من زيادة صادراتهم، وكذلك تشجيع المستثمرين الأجانب على الاستثمار في الإمارة، بهدف التصدير إلى الأسواق الخارجية».

وأكد حرص حكومة أبوظبي على دعم المنتج المحلي وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة من خلال تقديم الدعم للشركات والمصانع الوطنية المصدرة والمستوردة، بما يمكنها من تعزيز تنافسية المنتج المحلي في الأسواق العالمية.

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