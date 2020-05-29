«مواصفات» تسحب 10 منتجات لتعقيم اليدين

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

أفادت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، بأنها سحبت 10 منتجات لتعقيم اليدين من الأسواق، وذلك لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية الإماراتية، مشيرة إلى أنها أدرجتها ضمن المنتجات المسحوبة من الأسواق في نظام «مانع» الاتحادي لسحب واستدعاء المنتجات غير المطابقة.

وأوضح المدير العام للهيئة، عبدالله عبدالقادر المعيني، لـ«الإمارات اليوم»، أن سحب المعقمات المخالفة جاء لأسباب متنوعة، منها انخفاض نسبة تركيز الكحول عن 60%، واحتواء بعضها الآخر على نسبة عالية من مادة الـ«إيثانول» أو الـ«ميثانول» التي أثبتت مخبرياً خطورة زيادة نسبتها على الصحة العامة للمستهلكين، لافتاً إلى أن عمليات السحب جاءت بالتعاون مع دائرة الصحة في أبوظبي وبلديتي دبي والشارقة، فضلاً عن الاستفادة من بعض المعلومات الواردة من السعودية بهذا الصدد.

وقال المعيني، إن المنتجات المسحوبة تخضع لتحليل مخبري لمكوناتها في المختبرات الوطنية المعتمدة، مبيناً أن نتائج تحليل المعقمات المسحوبة أثبت عدم مطابقتها للمواصفات القياسية المحلية والعالمية المعتمدة لمنتجات معقمات اليدين كمضادات للميكروبات والفيروسات، حيث تحتوي تلك المنتجات على نسب أقل من النسبة المقررة لمادة الكحول (60%)، كما أن بعضها يحتوي على تركيزات أعلى من مادة «ميثانول» التي تسبب أضراراً جانبية على صحة المستهلكين.

وأضاف أنه يمكن للمستهلكين التعرف الى المنتجات المسحوبة ومطالعة الصور الخاصة بها وقراءة أرقامها التشغيلية والتفاصيل الكاملة لها من خلال زيارة تطبيق الهيئة (ESMA) على متجري «أب ستور» و«غوغل بلاي».

وأكد المعيني ضرورة مطابقة المنتجات التي يتم تداولها في أسواق الدولة للمواصفات القياسية الإماراتية التي تضمن أعلى درجات الأمان والسلامة، مشيراً إلى أن إدراج المنتجات غير المطابقة على نظام «مانع» لسحب واستدعاء المنتجات جاء بالتنسيق مع الجهات المحلية المعنية في كل إمارة.

ووفقاً لـ«مواصفات»، فإن منتجات تعقيم اليدين المسحوبة تحمل أسماء: «دينا +»، «فييا»، «زيفا»، «كوسمو»، «لولو»، «أميا»، «ماجيك كلو»، «ريش وأروما» و«شيلد»، «روزا بيلا»، وذلك بمختلف الأرقام التشغيلية للمنتجات والموديلات.

نظام «مانع»

قال المدير العام لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، عبدالله المعيني، إن الهيئة تدرج في نظام «مانع» الاتحادي جميع المنتجات غير المطابقة والمنتجات التي قد تسبب إصابة المستهلكين أو تضر الصحة العامة، مشيراً الى أن النظام متوافر للمستهلكين عبر تطبيق الهيئة (ESMA)، حيث يستطيع المستهلكون من خلاله التعرف الى المنتجات المسحوبة من الأسواق أو غير المطابقة، إضافة إلى المنتجات المستدعاة من الأسواق من قبل المصنّعين والموردين، فضلاً على أن المستهلكين يستطيعون الإبلاغ عن المنتجات المسحوبة والمشار إليها في حال وجودها بالأسواق المحلية.

يمكن للمستهلكين التعرّف إلى المنتجات المسحوبة من خلال زيارة تطبيق «الهيئة».

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