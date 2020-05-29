«دبي للسياحة» تصدر النسخة الثانية لاشتراطات تشغيل «بيوت العطلات»

المصدر: أزاد عيشو ■دبي

أصدرت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي (دبي للسياحة) النسخة الثانية لاشتراطات تشغيل «بيوت العطلات»، مشيرة إلى أنه تماشياً مع توجيهات مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس «كورونا»، تم تحديث اشتراطات مرافق وخدمات القطاع السياحي، فيما أكدت أنها ستقوم بشكل مستمر بتقييم الوضع المستجد، وتحديث الإرشادات والتعليمات بصورة دورية.

وتضمنت النسخة الثانية للقواعد الإرشادية لـ«بيوت العطلات» مجموعة من الاشتراطات لموظفي الخدمات ومشغلي منازل العطلات والمتعهدين، لاتباع جميع الإرشادات والمعايير الخاصة بالصحة والسلامة، قبل دخول الموظفين واختلاطهم في «الأماكن العامة»، بما يتماشى مع دليل إرشادات إدارة الصحة والسلامة في بلدية دبي، فضلاً عن إلزامية فحص درجة الحرارة مرات متعددة لجميع الموظفين العاملين في الموقع، وارتداء الأقنعة والقفازات، مع اتباع المبادئ التوجيهية للتباعد الاجتماعي.

تطهير شامل

كما تضمنت الضوابط تطهيراً شاملاً ودقيقاً لجميع المعدات والمفروشات في الوحدة، مثل: أسطح الطاولات، أواني المطبخ، آلات صنع القهوة، مستلزمات المطبخ، الأفران، أدوات المائدة الأطباق، البياضات، البطانيات، الوسائد، مفاتيح الإضاءة، المقابض، المفاتيح، أجهزة التحكم عن بُعد، سلال الغسيل، المكانس الكهربائية، مجففات الشعر، الكراسي، الكنبات، والسجاد والستائر، على أن تتم عملية التطهير في المواعيد الزمنية المحددة من قِبَل السلطات المعنية قبل الافتتاح.

تسجيل الدخول

ووفقاً للنسخة الثانية من القواعد الإرشادية، فإنه عند تسجيل الدخول يجب على مشغلي الخدمات قياس درجة حرارة الضيوف عن بُعد من دون تلامس، قبل إكمال عملية تسجيل الدخول، بحيث يُسمح فقط للعملاء الذين لديهم حجوزات مؤكدة أو مدفوعة مسبقاً عبر الإنترنت الدخول إلى المبنى (بيت العطلات)، كما يجب على جميع العملاء ارتداء الأقنعة، خلال فترة الانتظار، لتسجيل عملية الدخول، وفي المجمع السكني، وفقاً لإرشادات التباعد الاجتماعي.

وينبغي أيضاً على مشغلي «بيوت العطلات» تزويد الضيوف بالمعلومات الخاصة بالقواعد واللوائح المحلية المتعلقة بـ«بيوت العطلات» المرتبطة بـ«كوفيد-19».

تطبيقات إلكترونية

وتم تزويد الضيوف بقائمة موصى بها للتطبيقات الإلكترونية، والمواقع المختصة بخدمات توصيل الطلبات للمنازل، من خلال الطلب على الإنترنت للطعام، إضافة إلى خدمات الغسيل، وتنظيف الملابس، والصيدليات، والتوصية بتسجيل عملية الخروج عبر الإنترنت في حال وجود هذه الإمكانات.

كما تم إلزام «بيوت العطلات» باتباع متطلبات التطهير والتعقيم، والتأكد من وجود فترات زمنية مناسبة، لضمان فاعلية عملية التطهير والتعقيم بين تسجيل الخروج، وتسجيل الدخول للزوار الجدد.

وشددت التعليمات على أنه يجب الالتزام بأي متطلبات تطهير إضافية تفرضها السلطات في حال تم استخدام الغرف من قِبَل «حالات مشبوهة»، أو من قِبَل أحد العاملين في الخطوط الأمامية.

التدبير المنزلي

وتضمنت قواعد التدبير المنزلي لـ«بيوت العطلات»، تعقيم جميع أدوات وعبوات المطبخ في حال عدم إمكانية استعمال الأدوات ذات الاستخدام الواحد في المطبخ، مع توفير المناديل والمعقمات لليدين، بحيث يسمح لمدبرتين فقط الوجود في الغرفة الواحدة. ويجب أن تتم عملية تطهير وتنظيف الغرف وفقاً لإرشادات إدارة الصحة والسلامة في بلدية دبي، مع التركيز بشكل أساسي على المناطق التي يلمسها المتعاملين بشكل دائم، ووضع «قائمة مراجعة» شبيهة بقائمة المراجعة الخاصة بعملية التطهير والتنظيف، قبل الافتتاح ولعملية التعقيم الشاملة عند تسجيل الدخول.

أنشطة غير مسموحة

أكدت النسخة الثانية من القواعد الإرشادية لـ«بيوت العطلات» أن قائمة الأنشطة غير المسموحة والمرافق غير المشمولة بالفتح، بالنسبة لـ«بيوت العطلات»، تتضمن كلاً من: المسابح، و«الساونا»، وخدمة المساج ومرفق «السبا»، فضلاً عن صالات الأطفال، والنوادي ومنطقة اللعب، إلى جانب الحفلات والفعاليات الخاصة.

تزويد الضيوف بقائمة للتطبيقات الإلكترونية، ومواقع خدمات توصيل الطلبات.

السماح بدخول «بيت العطلات» للعملاء الذين لديهم حجوزات مؤكدة فقط.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news