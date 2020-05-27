"دبي للسياحة": مرافق لا يسمح بتشغيلها في الفنادق

المصدر: أزاد عيشو – دبي

أفادت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي "دبي للسياحة" بأنه تماشياً مع توجيهات مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا تم تحديث اشتراطات مرافق وخدمات القطاع السياحي، وذلك اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 27 مايو 2020، وفقا لأحدث للإرشادات والتعليمات.

ووفقاً لتعميم موجه لأصحاب المنشآت الفندقية، فقد تضمنت المرافق التي لا يسمح تشغليها، كل من غرف الصلاة، والحدائق المائية والترفيهية سواءَ التابعة للفندق أو تلك المستقلة عن مرافق المنشأة، فضلاً عن المسابح بما في ذلك المسابح على أسطح الفنادق، والمناطق المحيطة بها.

وبحسب التعميم يمنع أيضاً الحفلات والفعاليات الخاصة، وغرف الاستحمام وتغيير الملابس، ووحدات الساونا والبخار، إلى جانب مرافق المنتجع الصحي السبا وخدمات التدليك.

وبخصوص "الأنشطة السياحة الأخرى"، فيمنع الأنشطة الخارجية لمجموعات كبيرة تتكون من أكثر من 5 أشخاص، وجميع الأنشطة السياحية والرياضية الداخلية، والحفلات والفعاليات، ويكون الدخول إلى الشواطئ مسموح لنزلاء الفندق فقط.

وذكرت الدائرة أنها ستقوم بشكل مستمر بتقييم الوضع المستجد وتحديث الإرشادات والتعليمات بصورة دورية.

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