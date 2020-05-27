«مطارات دبي»: كفاءة عالية في استقبال الرحلات المجدولة

المصدر: أزاد عيشو _دبي

أكد نائب الرئيس في مؤسسة مطارات دبي، جمال الحاي، أن المطار يعمل بكفاءة عالية جدا في استقبال الرحلات المجدولة و رحلات عودة المقيمين إلى الدولة فضلا عن رحلات الترانزيت إلى وجهات أخرى، مشيرا إلى أن استعدادات المطار تشمل كافة الاجراءات التي تضمن اتباع أرقى معايير الأمن والسلامة المتبعة في المطارات العالمية.



وقال الحاي إن السماح بالرحلات المجدولة والترانزيت وبالرحلات الخاصة بعودة المقيمين تعتبر خطوة إيجابية تبشر بمزيد من الانفتاح خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن مطار دبي يلعب دور أساسيا في ربط حركة السفر العالمية لذلك اتخذ كافة الاجراءات التنظيمية والتشغيلية التي تضمن انسيابية حركة المسافرين بالتوازي مع ضمان سلامتهم وصحتهم.



وقال الحاي إن هناك بعض المطاعم والمقاهي ومحلات البيع بالتجزئة في المطار أصبحت متاحة لخدمة المسافرين. وأوضح أن الإجراءات والتدابير التي اعتمدها المطار تشمل وجود زجاج وقائي عند تسجيل الوصول ومنافذ الجوازات والفحص الحراري وعلامات التباعد الجسدي وزيادة مستويات التعقيم وفقًا للمعايير الدولية التي وضعتها السلطات المعنية.



وأكد الحاي أن عودة حركة السفر إلى سابق عهدها يتطلب مزيدا من الوقت وأن الوضع بانتظار التوصل لحل جذري للقضاء على هذا الفيروس.

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