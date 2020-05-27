10 ضوابط لخدمة صف السيارات

المصدر: سامح عوض الله ـــ دبي

1. يُسمح بتوفير خدمة صف السيارات في جميع الأماكن والمراكز.

2. ارتداء الموظفين القفازات والأقنعة في جميع الأوقات.

3. ارتداء واقي الوجه في حالة اتصال مباشر مع العملاء/‏‏الضيوف.

4. الالتزام بتغيير القفازات وتعقيم اليدين بعد كل خدمة

صف للسيارة.

5. استخدام أغطية يمكن التخلص منها للمقاعد وعجلات القيادة.

6. الالتزام بفحص درجة الحرارة للموظفين، ومنع الذين تظهر

عليهم الأعراض من الدخول.

7. التنظيف والتطهير المنتظم لمرافق خدمة صف السيارات.

8. توفير مناديل معقمة تُستخدم قبل تسليم السيارة لمسح عجلة

القيادة ومقبض ناقل الحركة (مقبض التروس) وأي سطح آخر يتم

ملامسته من قبل الموظف (مثل مفاتيح السيارة).

9. على عامل خدمة صف السيارات إبقاء تكييف السيارة قيد التشغيل

لبعض الوقت قبل تسليم المركبة للعميل (مع إبقاء الأبواب والنوافذ

مفتوحة) لضمان تجديد وتنقية الهواء.

10. يمكن للعامل استخدام أجهزة أخرى مثل المراوح لأغراض التهوية.

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