اقتصادية دبي توجه بإغلاق 30 % فقط من مواقف مراكز التسوق

المصدر: سامح عوض الله ـــ دبي

أعلنت اقتصادية دبي تفاصيل عملية اعادة الإفتتاح في إمارة دبي لما بعد عيد الفطر، والتي تتضمن عملية استئناف الأنشطة الاقتصادية، وأشارت اقتصادية دبي إنها فيما يتعلق بالمراكز التجارية، فإنه يجب الحفاظ على جميع البروتوكولات المعلنة سابقا بالإضافة إلى عدد من التعديلات، وهي :



• زيادة سقف التشغيل إلى 70% من المناطق المشتركة وإجمالي المناطق القابلة للتأجير، وزيادة سعة تشغيل الموظفين إلى 70٪.



• يجب على جميع مشغلي مراكز التسوق الإلتزام بالبروتوكولات والتدابير الخاصة بهم مع المراكز التي أعيد افتتاحها داخل مراكز التسوق، لضمان مواءمة واتباع أقصى معايير السلامة.



• يمكن لمراكز التسوق ومحالات البيع بالتجزئة اختيار ساعات العمل الملائمة لديهم، في أي وقت بين الساعة 6 صباحًا و10 مساءا.



• يقوم مشغلو المركز التجاري بمزامنة جميع عملياتهم وإجراءاتهم مع المرافق والمنشآت التي يعاد فتحها داخل المول.



• استمرارية اغلاق 30 ٪ فقط من مواقف مركز التسوق.



• يُسمح لجميع منافذ بيع الأطعمة والمشروبات وردهات المطاعم بالعمل خلال الساعات المحددة لديهم مع الحفاظ على النظافة والتعقيم و التباعد الإجتماعي.



بغض النظر عن السعة، يجب أن يحافظوا جميًعا على وضع الطاولات على مسافة 2 متر بين كل عميل أو إعداد فواصل أو شاشات بين الطاولات. تشجيع العمال على اللجوء الى الطلبات الخارجية.



• جميع منافذ بيع الأطعمة والمشروبات المرخصة لتقديم المشروبات الكحولية التي تقدم المشروبات الكحولية لا تزال محدودة بالطاوالت وعند طلب وجبات الطعام.مع ابقاء جميع الحانات مغلقة.



• يجب وضع علامات التباعد اإلجتماعي على الأرض في كافة المصاعد ويجب على المستخدمين الإمتثال بالوقوف على هذه العالمات. كما تعطى الأولوية لذوي الهمم والنساء الحوامل.



• تشمل الفئات غير المسموح بدخول المركز التجاري ما يلي:

− الأطفال أقل من 12 سنة والأطفال من أي فئة عمرية والذين يعانون من مشاكل صحية.

− كبار السن فوق 60 سنة.

− الأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية وتنطبق على جميع الفئات العمرية.

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