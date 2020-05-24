33 تطبيقاً لتحويل «العيدية» إلكترونياً

المصدر: عبير عبد الحليم - أبوظبي

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، عن إمكانية تحويل «عيدية» عيد الفطر عبر 33 تطبيقاً إلكترونياً تشمل تطبيقات البنوك، والمحافظ الإلكترونية.

وأوضحت الهيئة في تعميم أصدرته أخيراً بعنوان: «عايدهم عن بُعد وشاركهم فرحة العيد» أن تطبيقات البنوك المتاحة تصل إلى 23 تطبيقاً، ويمكن من خلالها تحويل العيدية إلكترونياً، وتشمل تطبيقات بنوك: «دبي الإسلامي»، و«الهلال»، و«عجمان»، و«أبوظبي الإسلامي»، و«أبوظبي التجاري»، و«أبوظبي الأول»، و«الإمارات دبي الوطني»، و«الإمارات الإسلامي»، و«سيتي بنك»، و«دبي التجاري»، و«رأس الخيمة الوطني»، و«نور بنك»، و«الفجيرة الوطني»، و«أم القيوين الوطني»، و«الشارقة الإسلامي»، و«المشرق»، و«العربي»، و«الأهلي الكويتي»، و«حبيب بنك»، و«إتش إس بي سي الإمارات»، و«يونايتد بنك»، و«ستاندرد تشارترد»، و«الكويت الوطني».

وذكرت «تنظيم الاتصالات» أن تطبيقات المحافظ الإلكترونية لتحويل العيدية تتضمن 10 محافظ هي: «المصرف الذكي – أبوظبي الإسلامي»، و«محفظة بي إت – أبوظبي الأول»، و«حياك – أبوظبي التجاري»، و«ليف – الإمارات دبي الوطني»، و«بوتيم»، و«تو توك بي»، و«إي والت – اتصالات»، و«أهلا – مصرف الهلال»، و«انستا – الفجيرة الوطني»، و«المشرق نيو».

وتنصح الجهات الطبية المختصة بتقليل التعامل بالعملات النقدية والاستعانة بالخيارات الإلكترونية المتوافرة عند الدفع لتجنب أي مخاطر، في حين جاءت التوجهات الراهنة بالامتناع عن توزيع «العيدية» خلال فترة عيد الفطر، كإجراء احترازي، لا سيما مع وجود دراسات تتحدث عن احتمال انتقال فيروس كورونا عن طريق تداول العملات الورقية ولو بصورة ضئيلة، في حالات عدم غسل اليدين، أو لمس الوجه.

كما تنصح الجهات الصحية بالالتزام بالتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية، لا سيما أن الفئة المستهدفة من «العيدية» هم الأطفال الذين قد لا يكونون على معرفة كافية بالإجراءات الوقائية والمخاطر المرتبطة بالتعامل مع النقد.

الامتناع عن توزيع «العيدية» خلال فترة عيد الفطر إجراء احترازي.

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