موظفو «أدنوك» يجمعون مليون درهم لدعم «الخير»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تبرع موظفو شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، في إطار المبادرة الرمضانية السنوية للشركة، بمبلغ مليون درهم، وذلك لتوفير آلاف وجبات الإفطار وصناديق رمضان (مير رمضان)، التي تحتوي على المواد الغذائية الأساسية للأسر والأفراد المتعففين.

وأفادت الشركة، في بيان لها أمس، بأنه تم تسليم الطرود الغذائية العام الجاري للمستفيدين، بدلاً من توزيعها في خيام رمضان كما جرت العادة، وذلك لضمان سلامة المستفيدين، وتماشياً مع الإجراءات الاحترازية الخاصة بالتباعد الجسدي.

وبحسب البيان، تعد مبادرة «أدنوك» الرمضانية السنوية، التي تأتي بالشراكة مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، جزءاً من برامج المسؤولية المجتمعية، التي تقوم بها الشركة لإحداث تأثير اجتماعي إيجابي ودائم في المجتمع.

ولفتت «أدنوك» إلى أنها وزعت، أخيراً، 10 آلاف حقيبة وقائية، تحتوي على معدات الحماية الشخصية، مثل: الأقنعة والقفازات ومعقمات اليدين، وذلك في إطار جهودها لحماية أفراد المجتمع، في ظل الظروف الراهنة، وضمن مشاركتها في حملة «الإمارات تتطوع»، التي تديرها مؤسسة الإمارات لدعم جهود التطوع على الصعيد الوطني.

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