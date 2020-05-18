"دبي المالي" تنفي وجود معلومات بشأن الدمج

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

قالت شركة سوق دبي المالي، أنها لا تمتلك أية معلومات بخصوص دمج محتمل مع سوق أب ظبي للأوراق المالية، يتعين الإفصاح عنها، وأكدت في افصاح لها على موقع السوق صباح اليوم التزامها التام بقواعد الإفصاح والشفافية.

وأنها ستقوم بالإفصاح عن أي أمور قد يكون لها تأثير على حركة تداول السهم في السوق، وفقاً لقواعد الإفصاح والشفافية المطبقة لدى السوق وهيئة الأوراق المالية والسلع.

جاء ذلك ردا على ما نشرته وكالة رويترز بشأن محادثات بين إمارتي دبي وأبو ظبي لدمج بعض الأصول ومنها سوقي المال.

وقالت الشركة في بيانها "أن المكتب الإعلامي لحكومة دبي قد بادر على الفور إلى نفي التكهنات الواردة في التقرير بوجه عام".

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