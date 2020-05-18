تأجيل دفعات المستأجرين في مربعة «أبوظبي العالمي»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت «مبادلة للعقارات والبنية التحتية»، التابعة لشركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، عن خططها لتأجيل دفعات الإيجار للجهات المستأجرة في مربعة سوق أبوظبي العالمي.

وأفادت الشركة في بيان، أمس، بأن هذه المبادرة، التي تأتي في إطار حملة «نعمل_نخلص»، التي أطلقتها «مبادلة»، تهدف إلى دعم المستأجرين التجاريين في مربعة سوق أبوظبي العالمي، الذين يستأجرون مساحات مكتبية حالياً في الأبراج الأربعة، وهي: الختم والسلع والمقام والسراب.

وكانت الحملة تم إطلاقها خلال أبريل الماضي، في إطار التصدي للتداعيات الاقتصادية لفيروس «كورونا» المستجد في دولة الإمارات.

وتمتد الفترة الزمنية لهذه المبادرة من شهر أبريل إلى نهاية يونيو من العام الجاري، حيث ستتاح للمستأجرين فرصة تأجيل رسوم الإيجار والخدمة لمدة ثلاثة أشهر، مع خيار تأجيل دفعة الربع الثاني أو الثالث.

وكبديل لتأجيل رسوم الإيجار والخدمة، ستتاح للمستأجرين أيضاً إمكانية تسديد الدفعات على أقساط شهرية.

وتأتي مبادرة الإعفاء من الإيجارات في إطار حزمة الدعم التي أعلنت عنها «مبادلة»، حيث رصدت لها مبلغ 420 مليون درهم، لتخفيف الآثار الاقتصادية للوباء على المستأجرين، حيث تم تخصيص 70 مليون درهم من هذه الحزمة لمستأجري المرافق المكتبية.

كما تأتي هذه المبادرة استكمالاً للإجراءات التي أطلقها سوق أبوظبي العالمي، الجهة التنظيمية المشرفة على جزيرة المارية، لدعم وتسيير الأعمال في الجزيرة وفي المنطقة المالية الحرة.

وقال المدير التنفيذي لـ«مبادلة للعقارات والبنية التحتية»، علي عيد المهيري: «باعتبارنا شركة استثمار عالمية مسؤولة، فإننا ملتزمون بالمحافظة على سلامة وصحة موظفينا وشركائنا والمجتمعات التي نعمل بها، ولذا فنحن حريصون على مساندة جهود القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، والتضامن مع المجتمع الدولي في مكافحة فيروس (كوفيد-19)».

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