"مبادلة" تعلن تأجيل دفعات إيجارية للمستأجرين في مربعة سوق أبوظبي العالمي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت "مبادلة للعقارات والبنية التحتية"، التابعة لشركة مبادلة للاستثمار "مبادلة"، صندوق الاستثمار السيادي التابع لحكومة أبوظبي، عن خططها لتأجيل دفعات الإيجار للجهات المستأجرة في مربعة سوق أبوظبي العالمي.

وتهدف هذه المبادرة، التي تأتي في إطار حملة "نعمل_نخلص" التي أطلقتها شركة "مبادلة"، إلى دعم المستأجرين التجاريين في مربعة سوق أبوظبي العالمي الذين يستأجرون مساحات مكتبية حالياً في الأبراج الأربعة، وهي: الختم والسلع والمقام والسراب.

وكانت حملة #نعمل_نخلص تم إطلاقها في شهر أبريل الماضي، في إطار التصدي للتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتمتد الفترة الزمنية لهذه المبادرة من شهر أبريل وحتى نهاية يونيو من هذا العام، حيث ستتاح للمستأجرين فرصة تأجيل رسوم الإيجار والخدمة لمدة ثلاثة أشهر، مع خيار تأجيل دفعة الربعين الثاني أو الثالث. وكبديل لتأجيل رسوم الإيجار والخدمة، ستتاح للمستأجرين أيضاً إمكانية تسديد الدفعات على أقساط شهرية. وتأتي مبادرة الإعفاء من الإيجارات في إطار حزمة الدعم التي أعلنت عنها "مبادلة"، حيث رصدت لها مبلغ 420 مليون درهم إماراتي، لتخفيف الآثار الاقتصادية للوباء على المستأجرين، وقد تم تخصيص 70 مليون درهم من هذه الحزمة لمستأجري المرافق المكتبية.

وتأتي هذه المبادرة استكمالاً للإجراءات التي أطلقها سوق أبوظبي العالمي، الجهة التنظيمية المشرفة على جزيرة المارية، لدعم وتسيير الأعمال في الجزيرة وفي المنطقة المالية الحرة.

وتعليقاً على هذه المبادرة، قال المدير التنفيذي لـ"مبادلة للعقارات والبنية التحتية"، علي عيد المهيري: "باعتبارنا شركة استثمار عالمية مسؤولة، فإننا ملتزمون بالمحافظة على سلامة وصحة موظفينا وشركائنا والمجتمعات التي نعمل بها. ولذا فنحن حريصون على مساندة جهود القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتضامن مع المجتمع الدولي في مكافحة فيروس (كوفيد – 19).

وتهدف هذه الجهود المتكاملة التي تقوم بها مبادلة، مدعومة بشبكة أعمالها المحلية والخارجية، إلى دعم الشركات والأفراد والمجتمعات ومساندة المساعي العالمية لاحتواء تبعات هذا الوباء. وإنني على ثقة بأننا إذا ما عملنا يداً واحدة سنخرج من هذه الأزمة ونحن أقوى مما كنا عليه".

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