سياحة دبي: تحديث اشتراطات تشغيل المنشآت الفندقية

المصدر: أزاد عيشو – دبي

قالت دائرة السياحة والتسويق التجاري، إنه تم تحديث اشتراطات مرافق وخدمات القطاع السياحي بالنسبة للمنشآت الفندقية العاملة في الإمارة، بحيث تم إلزامها بتعبئة استمارات طبية وصحية خاصة بـ"كوفيد-19" من قبل النزلاء، فضلاً عن تعيين مدير مسؤول عن النظافة، مهمته التأكد من النظافة في كل منشأة وضمان الامتثال لجميع المبادئ التوجيهية المذكورة في إرشادات إدارة الصحة والسلامة من بلدية دبي وإجراءات التشغيل الرئيسة الصادرة عن الفنادق.

وبحسب تعميم صادر عن الدائرة وحصلت "الإمارات اليوم"، على نسخة منه، فإن الحد الأدنى بين تسجيل الدخول والخروج لكل غرفة فندقية هو 24 ساعة، و72 ساعة في حال تم استخدام الغرفة من قبل "حالة يشتبه بها"، أو من قبل أحد العاملين المخالطين في الخطوط الأمامية مثل الأطباء والممرضات والأمن للقيام بعملية التطهير.

واشترط التعميم على أن تقتصر قدرة المصاعد على 30% للمصعد الواحد بناءً على دليل إرشادات إدارة الصحة والسلامة في بلدية دبي، وتطوير إجراءات التشغيل الرئيسة تماشياً مع متطلبات الإرشادات الواردة في الدليل، ووفقاً للتعميم يجب تعقيم جميع المناطق التابعة لردهة الفنادق والحمامات، كما يجب على الفنادق استبدال جميع «البياضات» ببدائل معقمة ومعبأة بشكل آمن مع توفير خدمة الغسيل المنتظمة.

وتضمن التعميم إلزامية فحص درجة الحرارة لمرات متعددة لجميع الموظفين العاملين في الفندق، كما يجب ارتداء الأقنعة والقفازات للموظفين الذين هم على اتصال مباشر مع المتعاملين والموظفين داخل مطابخ المطاعم وجميع مرافق الطعام.

إضافة إلى تطهير شامل ودقيق لجميع ممتلكات الفندق والمعدات ونظام التهوية والتدفئة والتكييف وخزانات المياه والمراحيض وجميع الأثاث على أن تتم عملية التطهير في المواعيد الزمنية المحددة، ويُسمح فقط للعملاء الذين لديهم حجوزات مؤكدة ومدفوعة مسبقاً عبر الإنترنت الدخول إلى ردهة الفندق ويجب عليهم ارتداء الأقنعة والقفازات في جميع الأوقات، مع وجود موظف أمن تابع للفندق لمراقبة قيود السعة.

ويجب على جميع الموظفين ارتداء الأقنعة والقفازات أثناء خدمة الغرف، وبالنسبة للمطاعم والمقاهي في المنشآت الفندقية يجب ترك مسافة مترين على الأقل بين الطاولات، وتبقى الحفلات والفعاليات الخاصة ضمن الأنشطة غير المسموح بها إلى جانب الحدائق المائية والترفيهية سواء تابعة للفندق أو مستقلة عن مرافق الفندق، فضلاً عن المسابح ومرافق غرف الاستحمام وتغيير الملابس ووحدات الساونا والبخار، إلى جانب مرافق المنتجع الصحي/ السبا وخدمة صف السيارات وغيرها.

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