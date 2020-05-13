طيران الإمارات تستأنف رحلات الركاب المنتظمة إلى 9 وجهات

المصدر: دبي – الإمارات اليوم

قالت طيران الإمارات إنها استأنفت خدمات الركاب المنتظمة إلى 9 وجهات اعتباراً من 21 مايو 2020، بعد اتخاذها كامل الاحتياطات والتدابير الوقائية التي تضمن سلامة موظفيها وعملائها، مشيرة إلى أن الوجهات تشمل: لندن هيثرو وفرانكفورت وباريس وميلانو ومدريد وشيكاغو وتورنتو وسيدني وملبورن. كما ستتيح الناقلة لعملائها إمكانية مواصلة سفرهم بين المملكة المتحدة وأستراليا عبر دبي. وتتوفر هذه الرحلات للحجز على الموقع الشبكي.

وأضافت الناقلة في بيان صحافي اليوم "سيتمكن الراغبون في السفر على هذه الرحلات من الحجز إذا لبّوا المتطلبات المحددة وشروط الدخول إلى الوجهات المقصودة. ويشمل ذلك موافقة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية لسكان دولة الإمارات الذين يرغبون في العودة إلى البلاد."

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات، عادل الرضا، "نحن نعمل بالتعاون الوثيق مع السلطات لاستئناف العمليات إلى وجهات أخرى. وقد اتخذنا إجراءات إضافية في المطار بالتنسيق مع مختلف الجهات ذات الصلة فيما يتعلق بالتعقيم والتباعد الاجتماعي، ذلك أن سلامة وصحة موظفينا وعملائنا ومجتمعاتنا تبقى دوماً على رأس أولوياتنا ".

وبالإضافة إلى الرحلات المنتظمة المعلنة، لا تزال طيران الإمارات تعمل بشكل وثيق مع السفارات والقنصليات لتسهيل عودة الزوار والمقيمين إلى دولهم. وتعتزم الناقلة هذا الأسبوع تسيير رحلات من دبي إلى طوكيو ناريتا (15 مايو) وكوناكري (16 و17 مايو) وداكار (16 و17 مايو).

وتؤكد طيران الإمارات مراراً وتكراراً أنها تضع سلامة وصحة عملائها وموظفيها على رأس قائمة أولوياتها. وقد كثفت، استعداداً لاستئناف خدمات الركاب، احتياطات وتدابير السلامة على الطائرات وفي المطار.

وتراقب الماسحات الحرارية، في مطار دبي الدولي، درجة حرارة العملاء والموظفين. وقد تم تركيب حواجز واقية على كاونترات إنهاء إجراءات السفر كخطوة إضافية تضمن سلامة الركاب والعاملين خلال التواصل. كما يعد ارتداء القفازات وأقنعة الوجه في مطار دبي الدولي إلزامياً لجميع العملاء والعاملين. ويرتدي جميع أفراد أطقم الخدمات الجوية ومشرفي بوابات الصعود إلى الطائرة وموظفي الخدمات الأرضية، الذين هم على اتصال مباشر مع الركاب، معدات الوقاية الشخصية، التي تشمل رداءً واقياً فوق الزي الموحد وحاجباً واقياً.

كما ثبّتت إشارات التباعد الاجتماعي على الأرض في المطار وفي مناطق الانتظار لضمان التزام المسافرين بالمحافظة على مسافة كافية تفصل بينهم وبين الأشخاص الآخرين أثناء إنهاء إجراءات السفر والصعود إلى الطائرة.

وتطبق طيران الإمارات برنامجاً معدلاً للخدمة على رحلاتها للالتزام بقواعد الصحة والسلامة. ولا يتوفر على الطائرات أي مطبوعات للحد من مخاطر انتقال الفايروس من خلال اللمس. ولا يسمح للركاب باصطحاب أمتعة يدوية على الطائرات، باستثناء الكمبيوتر المحمول والحقيبة اليدوية الشخصية وحقيبة مستلزمات الأطفال.

واتخذت طيران الإمارات تدابير احترازية لضمان بقاء مقصورات الطائرات نظيفة وصحية. ذلك أن جميع طائرات الأسطول مجهزة بمرشحات هواء HEPA القادرة على إزالة 99.97% من الفيروسات والجراثيم والفطريات والغبار، ما يجعل أجواء المقصورة نظيفة وآمنة ومريحة للركاب وأفراد الطاقم. وتخضع جميع طائرات الإمارات لعمليات تنظيف وتعقيم مكثفة عند عودتها إلى دبي بعد كل رحلة.

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