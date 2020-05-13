400 مليون درهم صافي أرباح «أدنوك للتوزيع» خلال الربع الأول

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «أدنوك للتوزيع»، أمس، عن نتائجها المالية للربع الأول من العام الجاري، مسجلة نمواً في الأرباح الأساسية قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بنسبة 4.7%، لتبلغ 629 مليون درهم، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغ صافي الربح 400 مليون درهم، بينما تتمتع الشركة بالقدرة على تحقيق التدفقات النقدية، من خلال التدفقات النقدية الحرة التي بلغت 533 مليون درهم.

وأكدت «أدنوك للتوزيع» استمرار الاستجابة بفاعلية ومرونة للظروف والتحديات المصاحبة لانتشار وباء «كورونا»، مع التركيز على صحة وسلامة موظفيها وعملائها والمجتمعات التي تخدمها، مستندة في ذلك إلى أدائها المتميز وميزانيتها القوية، واستمرارها في تنفيذ استراتيجيتها للنمو الذكي، بما في ذلك افتتاح سبع محطات جديدة خلال الربع الأول من عام 2020.

وذكرت الشركة في بيان أنها قامت بتسريع الاعتماد على تطبيق التكنولوجيا الرقمية في أنشطتها، استجابة للوضع الحالي، من خلال تقديم تجربة رقمية سلسة للعملاء تعزيزاً لموقعها كموزع وقود بالتجزئة عالمي المستوى، إذ يعدّ تشجيع استخدام الهاتف المتحرك والتكنولوجيا التي تتيح التزود بالوقود والدفع من دون لمس أحد أسس استراتيجية الشركة لدعم استخدامات التكنولوجيا الرقمية، وهو ما نتج عنه زيادة عدد مستخدمي محفظة أدنوك الذكية، التي تحتوي على خيار الدفع باستخدام الهاتف و«برنامج مكافآت أدنوك»، بأكثر من 100 ألف عميل خلال الربع الأول من العام الجاري، ليصل إجمالي عدد مستخدمي المحفظة الى ما يفوق 730 ألف عميل.

وبلغت السيولة التي تتمتع بها الشركة في 31 مارس 2020، ثمانية مليارات درهم، بما في ذلك 5.2 مليارات درهم في صورة نقدية وما يوازيها، و2.8 مليار درهم في صورة تسهيلات ائتمانية غير مستغلة.

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