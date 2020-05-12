المزروعي: 100 ألف برميل خفض إضافي في انتاج الإمارات

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

قال وزير الطاقة والصناعة سهيل المزروعي، إن دولة الإمارات ستخفض بشكل طوعي إنتاجها من النفط بمقدار 100 ألف برميل إضافية يومياً لشهر يونيو المقبل وذلك دعماً لجهود المملكة العربية السعودية لإعادة التوازن لسوق النفط العالمي.

وأضاف الوزير في تغريدة نشرها أمس على موقع التواصل الاجتماعي تويتر "أنه بعد أن زاد سقف إنتاج دولة الإمارات من النفط على 4 ملايين برميل يومياً في شهر أبريل قامت الدولة دعماً لاتفاقية «أوبك بلس» بالالتزام بالحصة المقررة.

وبين المزروعي أن الخفض الكلي للدولة يصل خلال يونيو إلى 44 % من سقف إنتاجها المستدام .

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