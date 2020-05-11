27 مليون درهم صافي الأرباح الربعية لـ «أغذية»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

كشفت «مجموعة أغذية» عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2020 المنتهي في 31 مارس 2020.

وأفادت المجموعة في بيان لها، أمس، بأنها سجلت إيرادات بقيمة 571 مليون درهم، تمثل نمواً نسبته 12%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، في حين بلغ صافي الأرباح 27 مليون درهم. وسجلت إيرادات قسم الأعمال الزراعية التابع للمجموعة ما قيمته 273 مليون درهم، بنسبة نمو بلغت 21% على أساس سنوي، فيما حققت مبيعات الدقيق عبر قنوات البيع بالتجزئة 154 مليون درهم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news