«دبي للسيليكون» تعفي العملاء الجدد من رسوم الترخيص

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

خصصت سلطة واحة دبي للسيليكون مجموعة إعفاءات ومحفزات إضافية لقطاع الأعمال، وذلك بالتزامن مع قرار فتح مراكز التسوّق والمحال التجارية، وإعلان خطط الفتح التدريجي لعدد من القطاعات الاقتصادية في دبي والدولة، وبعد أن حققت حزمة الإعفاءات الأولى، التي طبقتها سلطة الواحة، صدى إيجابياً، وترحيباً واسعاً من قبل الشركاء وأصحاب المصلحة.

ووفقاً لبيان صادر، أمس، تشمل حزمة المحفزات الجديدة من واحة دبي للسيليكون إعفاء العملاء الجدد، حتى نهاية يونيو 2020، من رسوم الترخيص التجاري، البالغة قيمتها 12 ألف درهم، ورسوم حزمة التسجيل البالغة قيمتها 6900 درهم، التي تضم رسوم التسجيل لمرة واحدة، ورسوم إقرار المساهمين، ورسوم تسجيل التواقيع المعتمدة، ورسوم عقود التأسيس، ورسوم حجز الاسم التجاري.

كما منحت الحزمة الجديدة شهراً إضافياً من دون إيجار للشركات الجديدة.

وقال نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لسلطة واحة دبي للسيليكون، الدكتور محمد الزرعوني: «في ظل الصدى الإيجابي الذي حققته حزمة الإعفاءات والمحفزات السابقة، التي أقرّتها سلطة واحة دبي للسيليكون لدعم قطاعات الأعمال في الواحة، عملنا على إقرار حزمة إضافية من الإعفاءات والمحفزات، بالتزامن مع قرار حكومة دبي فتح المراكز والمحال التجارية».

وأضاف أن «علاقة الشراكة الاستراتيجية مع شركائنا من مختلف قطاعات الأعمال، التي تتخذ من واحة دبي للسيليكون مقراً لها، راسخة، وتعززت أخيراً، بفضل التنسيق المستمر لتوحيد الجهود في مواجهة تحدي (كوفيد-19)، واستشراف استراتيجيات عمل مختلفة لما بعده».

يشار إلى أن سلطة واحة دبي للسيليكون أقرّت، في مارس الماضي، حزمة إجراءات تحفيزية للشركات الناشئة التي تتخذ من مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال «ديتك» مقراً لأعمالها.

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