إطلاق سلس لرحلات إجلاء المواطنين الهنود

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

أعلنت مؤسسة مطارات دبي، أمس، عن إطلاقها السلس لرحلات إجلاء المواطنين الهنود من مبنى المسافرين رقم (2) بمطار دبي الدولي، بالتعاون مع السلطات الإماراتية وسفارة الهند في الدولة، وشركات الطيران، وشركاء الخدمة الآخرين لـ«مطارات دبي».

وأفادت المؤسسة في بيان لها، بأن الرحلة الأولى رقم IX344 غادرت على متن خطوط «إير إنديا إكسبرس» أول من أمس، باتجاه مدينة كاليكوت، في وقت ستقلع فيه جميع رحلات عودة المواطنين باتجاه الهند من مبنى المسافرين رقم (2)، وعبر شركتي النقل الجوي الوطنيتين في الهند: «إير إنديا» و«إير إنديا إكسبرس»، حصراً، وحتى إشعار آخر.

وأكدت «مطارات دبي» بأنها اتخذت عدداً من الخطوات لضمان صحة وسلامة عاملي المطار والركاب خلال عمليات الإجلاء.

وأوضحت أنه، فضلاً عن إجراءات التنظيف والتعقيم العميق التي تم الانتهاء منها أخيراً، وشملت كامل المنشأة، فقد اتخذت «مطارات دبي» تدابير التباعد الاجتماعي على نطاق واسع في مطار دبي الدولي، ومنها اللافتات، والملصقات الأرضية المخصصة لذلك الغرض، إضافة إلى مناطق جلوس منفصلة. كما جهزت طاولات تسجيل الدخول ومكاتب الجوازات بألواح بلاستيك شفاف «بيرسبيكس»، لتعزيز سلامة الكوادر العاملة.

وشدد «مطارات دبي» على أن الدخول إلى مبنى المسافرين محصور بالركاب الحاصلين على تذاكر السفر ممن يحملون وثائق صحيحة، ويرتدون أدوات الحماية الشخصية.

وأكدت أن الركاب يخضعون للفحص الحراري و/‏‏‏أو اختبار الأجسام المضادة اللذين يجريهما فريق المركز الطبي بالمطار التابع لهيئة الصحة في دبي.

وطلبت «مطارات دبي» من عائلات وأصدقاء الركاب المساعدة في عملية الإجلاء، بتوديعهم في منازلهم.

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