«مطارات دبي»: إطلاق سلس لرحلات إجلاء المواطنين الهنود

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت مؤسسة مطارات دبي، امس، عن إطلاقها السلس لرحلات إجلاء المواطنين الهنود من مبنى المسافرين رقم (2) بمطار دبي الدولي، بالتعاون مع السلطات الإماراتية وسفارة الهند في الدولة، وشركات الطيران، وشركاء الخدمة الآخرين لـ«مطارات دبي».



وأفادت المؤسسة في بيان لها بأن الرحلة الأولى رقم IX344 غادرت على متن خطوط «إير إنديا إكسبرس» أول من أمس، باتجاه مدينة كاليكوت، في وقت ستقلع فيه جميع رحلات عودة المواطنين باتجاه الهند من مبنى المسافرين رقم (2)، وعبر شركتي النقل الجوي الوطنيتين في الهند: «إير إنديا» و«إير إنديا إكسبرس»، حصراً، وحتى إشعار آخر.



وأكدت «مطارات دبي» بأنها اتخذت عدداً من الخطوات لضمان صحة وسلامة عاملي المطار والركاب خلال عمليات الإجلاء.

وأوضحت أنه وفضلاً عن إجراءات التنظيف والتعقيم العميق التي تم الانتهاء منها أخيراً وشملت كامل المنشأة، فقد اتخذت «مطارات دبي» تدابير التباعد الاجتماعي على نطاق واسع في مطار دبي الدولي، ومنها اللافتات، والملصقات الأرضية المخصصة لذلك الغرض،إضافة إلى مناطق الجلوس المنفصلة. كما جهزت طاولات تسجيل الدخول ومكاتب الجوازات بألواح بلاستيك شفاف «بيرسبيكس»، لتعزيز سلامة الكوادر العاملة والملزمين بارتداء معدات الحماية الشخصية.



وشدد «مطارات دبي» على أن الدخول إلى مبنى المسافرين محصور بالركاب الحاصلين على تذاكر السفر ممن يحملون وثائق صحيحة، ويرتدون أدوات الحماية الشخصية.

وأكدت أن الركاب يخضعون للفحص الحراري و/أو اختبار الأجسام المضادة اللذين يجريهما فريق المركز الطبي بالمطار التابع لهيئة الصحة في دبي، كجزء من الإجراءات المتخذة قبل تسجيل الدخول.

وطلبت «مطارات دبي» من عائلات وأصدقاء الركاب، المساعدة في عملية الإجلاء، ومكافحة مرض «كوفيد ــ 19» بتوديعهم في منازلهم، وتجنب الازدحام في المطار.



ووفقاً لبيان «مطارات دبي»، فإن عمليات رحلات الركاب في مطار دبي الدولي ومطار دبي ورلد سنترال ــ باستثناء رحلات الإجلاء ــ لا تزال معلقة منذ 24 مارس 2020 كجزء من سلسلة الإجراءات التي بدأتها حكومة الإمارات لمنع تفشي مرض «كوفيد ــ 19».

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