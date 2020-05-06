"الكندي للسيارات" تسلّم 10 سيارات ’كاديلاك إسكاليد‘ إلى شرطة دبي

المصدر: مادة اعلانية

قدّم "الكندي للسيارات"، الوكيل الحصري لسيارات "كاديلاك"في الدولة 10 سيارات من نوع ’كاديلاك إسكاليدإلى شرطة دبي تقديراً لما تقوم به من جهود جبّارة في مجال محاربة انتشار فيروس كورونا .

وستشكّل السيارات العشر الجديدة التي وهبتها ‘الكندي للسيارات’ إضافة متميّزة إلى أسطول شرطة دبي مع استمرار عناصر الشرطة بتنفيذ دوريات منتظمة على مدار الساعة في كافة أنحاء المدينة، وذلك في سعي منها لتشجيع السكّان على الالتزام بتعليمات وإجراءات التباعد الاجتماعي.

تعليقاً على هذا، قال اللواء عبدالله علي الغيثي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في شرطة دبي: "إن شرطة دبي ملتزمة تماماً بكل ما يتعلّق بأمن وسلامة وصحة المجتمع وفق أعلى المعايير المتبَعة، وضمن هذا الإطار يسعدنا الحصول على الدعم من الكندي للسيارات في سعينا لمحاربة انتشار فيروس كورونا. ونثمن هذه المبادرة المميّزة التي تضم 10 سيارات ’كاديلاك إسكاليد‘ من ‘الكندي للسيارات’ ستسهم بشكل كبير في المساهمة في تكثيف اعمال الشرطة المتواجدين في خط الدفاع الاول، والذين ينفّذون مهام جليلة وهامّة جداً لضمان تمتّع المجتمع بالأمن والسلامة في مختلف أنحاء الإمارة."

وتم تسليم السيارات بحضور بطي سعيد محمد الكندي و اللواء عبدالله علي الغيثي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، والعقيد عبيد مبارك علي الكتبي مدير اداره امن وحمايه الشخصيات، وذلك في صالة عرض ’كاديلاك‘ الأبرز الواقعة على شارع الشيخ زايد في دبي. كما حضر مناسبة تسليم السيارات كل من مارك جنكينز، الرئيس التنفيذي للكندي للسيارات، ووليد السيد، مدير المبيعات لدى الكندي للسيارات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news