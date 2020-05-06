3.67 مليارات درهم القيمة التجارية لمركز «بانوراما» في «أدنوك»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، أمس، أن مركز التحكم الرقمي «بانوراما» التابع لها، استطاع تحقيق قيمة تجارية تفوق مليار دولار (3.67 مليارات درهم) منذ افتتاحه قبل ثلاثة أعوام.

ويعد المركز جزءاً أساسياً من استثمارات «أدنوك» في مجال التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي، لرفع الكفاءة والارتقاء بالأداء، وتمكينها من التكيف والاستجابة السريعة للتغيرات في ديناميكيات الأسواق، وذلك في الوقت الذي تواصل تنفيذ استراتيجيتها المتكاملة 2030 للنمو الذكي.

وأوضحت «أدنوك»، في بيان، أن «بانوراما» يوفر نافذة موحدة تعرض معلومات مباشرة تغطي جميع عمليات شركات المجموعة، التي تضم 14 شركة ومشروعاً مشتركاً.

وأضافت أنه باستخدام نماذج تحليل ذكية ومنصات متطورة للذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، يوفر مركز «بانوراما» وسيلة فعالة ودقيقة عن العمليات، تتيح لـ«أدنوك» معرفة واقتراح أفضل الطرق التي تضمن الاستغلال الأمثل للأصول.

وفضلاً عن القيمة التجارية التي حققها، خلال السنوات الماضية، أثبت «بانوراما» أنه يمثل أحد الأصول المهمة لاستمرارية أعمال «أدنوك» خلال الفترة الحالية، التي تشهد انتشار فيروس «كوفيد-19».

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