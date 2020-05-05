"العربية للطيران": اضطررنا لتسريح عدد محدود من موظفينا

المصدر: أزاد عيشو - دبي

قال متحدث باسم مجموعة العربية للطيران: إنه "في سابقة تعد الأولى من نوعها على امتداد مسيرتنا التشغيلية ونتيجة للواقع الراهن الذي يشهده السوق، اضطررنا مع الأسف إلى اتخاذ القرار بتسريح عدد محدود من موظفينا هذا الأسبوع".

وأضاف المتحدث في بيان لـ"الإمارات اليوم"، أنه "منذ بدء أزمة (كوفيد-19)، سارعنا إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات لحماية وظائف فريق عملنا وضمان استمرارية أعمالنا في الوقت نفسه، وسنواصل بالتأكيد بذل قصارى جهدنا لحماية موظفينا عبر إبقاء حالات التسريح في حدودها الدنيا، على أن تكون هذه الخطوة آخر حلٍ ممكن".

وتابع أن "تداعيات (كوفيد-19) طال قطاع الطيران بأكمله، وفرضت على شركات الطيران حول العالم اللجوء إلى طلب الدعم وتشديد الإجراءات الداخلية لضمان استمرارية الأعمال".



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