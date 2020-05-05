65 ألف وحدة سكنية جديدة في دبي خلال 2019

المصدر: أزاد عيشو ■ دبي

أظهرت بيانات لمركز دبي للإحصاء أن إجمالي عدد الوحدات السكنية في الإمارة وصل إلى 686 ألفاً و480 وحدة سكنية في نهاية العام الماضي، مقارنة بـ621 ألفاً و368 وحدة في عام 2018، بزيادة بلغت 65 ألفاً و112 وحدة جديدة، وبنسبة نمو وصلت إلى 10.48%.

ووفقاً للبيانات التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، استحوذت الشقق على الجزء الأكبر من الوحدات السكنية، مسجلة 542 ألفاً و604 شقق، وبحصة بلغت 79.04% من إجمالي العدد، فيما بلغ عدد وحدات الفلل 120 ألفاً و545 وحدة، وبنسبة استحواذ بلغت 17.56%. إلى ذلك، أظهرت بيانات للمركز أن إجمالي عدد المباني المكتملة في دبي بنهاية العام الماضي وصل إلى 160 ألفاً و128 مبنى، منها نحو 149 ألفاً في المناطق الحضرية، ونحو 11 ألفاً في المناطق الريفية.

وبلغ عدد مباني الفلل الاستثمارية 77 ألفاً و802 فيلا، استحوذت على 48.59% من إجمالي عدد المباني المكتملة في الإمارة بنهاية عام 2019، تلتها الفلل الخاصة مسجلة 42 ألفاً و743 فيلا، وبحصة بلغت 26.69%.

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