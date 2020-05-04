مسؤولون: تأجيل إكسبو 2020 دبي يعزز مشاركة الجميع

المصدر: دبي – الإمارات اليوم

قال مسؤولون ومفوضون مشاركون في إكسبو 2020 دبي إنهم يدعمون قرار تأجيل المعرض لمدة عام وذلك من أجل ضمان صحة وسلامة جميع المشاركين وإتمام الاستعدادات للحدث في العام المقبل.

وتفصيلاً، قال وزير الاقتصاد والمفوض العام لأرمينيا في إكسبو 2020 دبي، تيغران خاتشاتريان: "تقف أرمينيا إلى جانب الدول المشاركة وتدعم تأجيل إكسبو 2020 لمدة عام، ونتطلع مع المنظمين والمشاركين الآخرين إلى التغلب على هذه الأزمة والمضي قدما نحو تقديم الحدث الأروع في العالم في 2021".

من جانبه، قال المفوض العام للبرازيل في إكسبو 2020 دبي: سيرجيو سيغوفيا، "لم يغيّر مسارنا الطريقَ، فقط جعله أطول بعض الشيء، سيكون إكسبو الدولي في دبي حدثا رائعا يُخرج أفضل ما لدينا كبشر. تدعم البرازيل بصدق قرار التأجيل إلى عام 2021".

وقال سفير تشيلي لدى دولة الإمارات ونائب المفوض العام لتشيلي في إكسبو 2020 دبي، خورخي دكاريت: "تدعم تشيلي حكومة دولة الإمارات في قرار تأجيل إكسبو 2020 دبي"، مضيفاً "تتجسد في هذا القرار القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وكرم أخلاقهما وتعاطفهما مع بلداننا في هذه الأوقات الصعبة".

وفي سياق متصل، قال المفوض العام لقبرص في إكسبو 2020 دبي، الدكتور ستيليوس هيموناس: "نُشيد في قبرص بقرار تأجيل إكسبو 2020 لمدة عام وندعمه، وذلك من أجل ضمان صحة وسلامة كل مشارك وزائر، بهذه الطريقة، سنضمن نجاح إكسبو 2020، حيث ستتاح لنا جميعاً الفرصة لإتمام استعداداتنا بأفضل طريقة ممكنة".

بدوره، قال المفوض العام لجمهورية مصر العربية في إكسبو 2020 دبي: الدكتور أحمد مغاوري دياب، "تقدّر مصر الجهود المبذولة من قبل حكومة دولة الإمارات والمكتب الدولي للمعارض من أجل تنظيم إكسبو 2020 دبي، إن مصر ملتزمة بتنظيم حدث ناجح بقدر التزامها بجميع الإجراءات التي تم اتخاذها أو الموافقة عليها لضمان سلامة جميع الزوار من الخارج والداخل".

إلى ذلك، قال المفوض العام لفنلندا في إكسبو 2020 دبي، سيفيري كينالا: "فنلندا ملتزمة تماما بالمشاركة في إكسبو 2020 دبي وبالمساهمة في نجاحه، يتعين علينا جميعاً أن نعمل يدا بيد للتغلب على تحديات التأجيل لعام وأن نستعد للحدث الأروع في العالم العام المقبل".

وقال المفوض العام لإيطاليا في إكسبو 2020 دبي، باولو جليسنتي" "تدعم إيطاليا تأجيل افتتاح إكسبو 2020 لمدة 12 شهراً، وتتطلع للعمل مع منظمي إكسبو والمشاركين الدوليين لكي يصبح أكثر نجاحا من كل تخيلاتنا".

بدوره، قال المفوض العام لملاوي في إكسبو 2020 دبي، كليمنت كومبيمبا: "نود أن نعرب عن خالص امتناننا لمنظمي إكسبو 2020 وحكومة دولة الإمارات لما قدموه من دعم هائل لفريق المنظمين من ملاوي"

وأضاف: "نتطلع للانضمام إلى العالم أثناء إكسبو لنحتفي بأفضل الابتكارات، والاختراعات، وعناصر الثقافة، لا شك في أن التأجيل سيمنحنا متسعا من الوقت للارتقاء بمعرضنا، وكلنا ثقة أنه سيكون في صالحنا".

من جانبه، قال السكرتير الدائم لوزارة الاقتصاد، والمفوض العام لجزر المالديف في إكسبو 2020 دبي، يوسف رضا: "تشيد حكومة جزر المالديف بقرار أسرة إكسبو بشأن تأجيل الحدث الدولي، يسر جزر المالديف مواصلة استعداداتها لإكسبو دولي شيق، وتتطلع للانضمام إلى أسرة الحدث في أكتوبر 2021".

وقال المفوض العام لأوغندا في إكسبو 2020 دبي، الدكتور إيلي توينيو كاموغيشا: "تنضم أوغندا إلى جميع المشاركين الآخرين للإشادة بإكسبو 2020 وحكومة دولة الإمارات على قيادتها في تنظيم إكسبو 2020، تعطي هذه الجائحة معنى جديدا لجميع البلدان في تعزيز العمل الجماعي والتعاون العالمي. ولا تزال أوغندا ملتزمة بنجاح إكسبو 2020".

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