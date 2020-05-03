اقتصادية دبي: 57% انخفاضاً في الشكاوى التجارية خلال الربع الأول

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أعلن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي، تلقيه 144 شكوى تجارية، خلال الربع الأول من عام 2020، بانخفاض كبير نسبته 57% في عدد الشكاوى، مقارنة بالربع الأول من عام 2019.

وأفاد في بيان له أمس تلقيه 159 استفسار أعمال، ليبلغ بذلك إجمالي المعاملات من شكاوى واستفسارات 303 معاملات خلال الفترة المذكورة.

وأوضح القطاع أنه تلقى جميع الشكاوى التجارية واستفسارات الأعمال عبر القنوات الذكية، إذ استحوذ الموقع الإلكتروني consumerrights.ae على 93% من إجمالي الشكاوى الواردة، في حين استقبل تطبيق «مستهلك دبي» ما نسبته 7% من الشكاوى الواردة، إضافة إلى 100% من استفسارات الأعمال.



توزيع الشكاوى

وفي ما يتعلق بتوزيع الشكاوى حسب قطاعات الأعمال، فقد استحوذت شكاوى قطاع الخدمات على ما نسبته 37% من إجمالي الشكاوى، يليها شكاوى قطاع الديكور التي استحوذت على نسبة 17%، ثم شكاوى قطاع مواد البناء 13%، والمواد الغذائية 9%، والإلكترونيات 6%، فيما كانت بقية الشكاوى لقطاعات متنوعة.

وبحسب القطاع، فقد ارتبطت أبرز أنواع الشكاوى بـ«عدم الالتزام بشروط الاتفاق والعقد» والتي شكلت ما نسبته 73% من إجمالي الشكاوى، يليها شكاوى «الغش التجاري» متساوية مع شكاوى «عدم الالتزام بالنشاط التجاري» بنسبه 8% لكل منهما، وتوزعت بقية الشكاوى على أسباب متنوعة.



التزام التجار

وقال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي، محمد علي راشد لوتاه، إن انخفاض نسبة الشكاوى، يعكس تحسن بيئة المعاملات التجارية في الإمارة، والتزام التجار بتطبيق المعايير السليمة في توثيق شروط الاتفاق، وتفاصيل المنتجات والخدمات بشكل أفضل في العقود.

وأضاف: «يتميز القطاع التجاري في إمارة دبي بالمرونة، ما يجعل خدمة حل الشكاوى التجارية بين الأطراف التجارية أمراً ضرورياً يسهم في عودتهم للعمل التجاري بشكل سلس دون الحاجة للجوء للقضاء، والاكتفاء باتفاق ودي بين الطرفين يحفظ الحقوق».



جهود توعوية

ووفقاً لاقتصادية دبي، فقد أسهمت الجهود التوعوية التي قام بها قسم توعية الأعمال، عبر اللقاء مع مجموعات الأعمال والزيارات الميدانية للتجار، في إبراز أهم النقاط التي يجب أن يركز عليها التاجر، لتفادي الوقوع في أخطاء ونزاعات تعرقل عمله التجاري.



وتشير اقتصادية دبي إلى أنه يمكن للتجار تقديم شكوى ضد أي منشأة تجارية في دبي، بشرط إبراز جميع الأدلة والعقود، وذلك عبر القنوات الذكية للخدمة فقط، لافتة إلى أن هذه الخدمة متاحة عبر موقع consumerrights.ae أو عبر تطبيق «مستهلك دبي» المتوافر على متاجر «أبل» و«غوغل» و«هواوي».

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