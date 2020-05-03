المارينا مول" يستقبل المتسوقين والزوار الأحد

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلن مركز مارينا مول في أبوظبي عن إعادة فتح مرافقه بداية من يوم الأحد الموافق 3 مايو 2020، وذلك بعد استيفاء كافة الإجراءات اللازمة لضمان تجربة تسوق أمنة، وفق اشتراطات الجهات المختصة بشأن إعادة تشغيل مراكز التسوق والمراكز التجارية بعد استكمال إجراءات الفحص اللازمة، حيث استوفى المركز بنجاح كافة المتطلبات الاحترازية للصحة والسلامة.

وأكد المركز استعداده لاستقبال الزوار خلال أوقات العمل التي تم تحديدها من الساعة 12 ظهراً حتى 9 مساءً، ما عدا متاجر السوبرماركت والصيدليات من الساعة 9 صباحاً حتى 12 مساءً.

وفي إطار هذه الإجراءات الاحترازية التي وجّهت بها الجهات الحكومية المختصة، سيتم إلزام الزوار والموظفين باستخدام الكمامات والقفازات للسماح لهم بالدخول إلى المول، وسوف تستقبل متاجر التجزئة المتسوقين مع التأكد من اتباع مسافة أمان كافية بين كل شخص، مع فرض مسافة تباعد بين الطاولات في المطاعم.

وشهد المول توفر الكاميرات الحرارية لمراقبة درجات حرارة الأفراد، كما تم تزويد المول بأجهزة تعقيم إضافية، مع تثبيت لافتات إرشادية تشجع المتسوقين على التباعد الجسدي، وغيرها من الإجراءات التي حددتها دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي.

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