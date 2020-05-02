"اقتصادية أبوظبي" توجه المراكز التجارية والمتسوقين بتحمل مسؤولياتهم في تنفيذ شروط التسوق الآمن

المصدر: الإمارات اليوم - أبوظبي

شددت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي على إدارات المراكز التجارية والمولات في إمارة أبوظبي الالتزام بالشروط والتعليمات الواردة في تعاميمها بشأن إعادة افتتاح أبوابها للزوار والمتسوقين حفاظا على سلامتهم من عدوى فيروس كورونا كوفيد 19 وذلك في ظل إعلان عدد منها عن استئناف نشاطها ابتداء من أول مايو الجاري.

وقال سعادة راشد عبد الكريم البلوشي وكيل الدائرة أنه تم الى الان منح 5 تصاريح لإعادة افتتاح مراكز تجارية في إمارة ابوظبي وجاري العمل مع عدد من المراكز الأخرى للتأكد من التزامها الكامل بشروط ولوائح وتعليمات إعادة الافتتاح بشكل تدريجي.

وأكد سعادته أن الهدف الأهم من تنفيذ قرار إعادة فتح المراكز التجارية هو الحفاظ على صحة وسلامة افراد المجتمع بالدرجة الأولى وتوفير احتياجاتهم ومتطلباتهم الضرورية من محلات هذه المراكز خاصة خلال المواسم والمناسبات مشيرا الى أن تطبيق هذه الشروط والتعليمات بدقة ودون أي خلل هو ضرورة هامة ينبغي التعامل معها بحذر شديد وعدم التهاون بتنفيذها.

ودعا سعادة راشد البلوشي افراد المجتمع من زوار ومتسوقي المراكز التجارية أن يكون لديهم الوعي الكامل في التعامل مع تعليمات المراكز والانضباط والالتزام بالاشتراطات المفروضة بأن لا تتعدى مدة التسوق ساعتين مع ضرورة ارتداء القفازات والكمامات طوال فترة بقاءهم في المركز التجاري وخضوعهم للفحص الحراري عند الدخول مشددا على أهمية الالتزام بالتباعد بين الأفراد وعدم التجمع أو التجمهر أمام المحلات والمطاعم مما يسهل على إدارات المراكز تسيير عملية إعادة الافتتاح بيسر وسهولة بما يخدم كافة افراد المجتمع.

وأوضح سعادة وكيل الدائرة أن على المتسوقين من افراد المجتمع مراعاة أوقات إعادة افتتاح المراكز التجارية بين الساعة 12 ظهراً حتى التاسعة مساءً بحيث يتم اختيار الأوقات المناسبة للتسوق بما لا يتسبب بالازدحام والاقبال الشديد على المراكز في توقيت معين حيث يستوجب على المتسوقين في حال شهدت أبواب المراكز ازدحاما أن يتجنب الدخول للتسوق حفاظا على الصحة العامة والالتزام بالإرشادات.

وذكر سعادته أن مسؤولية تطبيق الشروط والتعليمات لإعادة افتتاح المراكز التجارية في ابوظبي لا تقع فقط على إدارات المراكز وموظفي التفتيش والرقابة بالجهات الحكومية المعنية بل هي أيضا من مسؤولية افراد المجتمع من المتسوقين الذين يستوجب عليهم التعاون والتعامل مع الوضع الراهن بالحذر والحيطة كي نتجاوز جميعا المرحلة الراهنة.

وأفاد سعادة راشد البلوشي بأن دائرة التنمية الاقتصادية وبالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية تعمل على تنفيذ توجيهات الهيئة الوطنية لإدارة الازمات والطوارئ والكوارث بما يحقق سلامة وصحة المجتمع حيث تعمل على تنفيذ زيارات التفتيش والرقابة للتأكد وبشكل مستمر على مدى انضباط إدارات المراكز التجارية من تنفيذ الشروط والتعليمات وكذلك مراقبة حركة المتسوقين والتزامهم بالتعليمات المنوطة بهم.

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