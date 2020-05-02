الأنصاري للصرافة تدعم الجهود الإنسانية للهلال الأحمر الإماراتي بمبلغ مليون درهم إماراتي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت الأنصاري للصرافة، الشركة المتخصصة في تقديم خدمات التحويلات المالية وصرف العملات الأجنبية في دولة الإمارات، عن مساهمتها بمبلغ مليون درهم إماراتي لصالح هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، في إطار دعم الشركة للجهود التي تبذلها الهيئة لمكافحة تفشي مرض كوفيد-19 المستجد. وسيخصص هذا المبلغ لدعم "صندوق الإمارات وطن الإنسانية" الذي أطلقته هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وبالتعاون مع المؤسسات والجمعيات الإنسانية والخيرية داخل الدولة.

وتعليقاً على ذلك، قال رئيس مجلس إدارة شركة الأنصاري للصرافة محمد علي الأنصاري: "انطلاقاً من واجبنا الوطني والتزامنا بدعم كل ما يعزز من سلامة وصحة مجتمعنا، ساهمت الأنصاري للصرافة بمبلغ مليون درهم إماراتي لدعم الجهود الإنسانية التي تبذلها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في مكافحة جائحة كوفيد-19. وسيتم تخصيص مبلغ هذه المساهمة لدعم "صندوق الإمارات وطن الإنسانية" والذي يتضمن تأمين المستلزمات الطبية اللازمة لمكافحة مرض كوفيد-19، ومساعدة الأيتام وأصحاب الهمم وكبار السن، والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، والعائلات المتعففة".

وأطلقت الأنصاري للصرافة سلسلة من البرامج والمبادرات الاجتماعية والخيرية في قطاعات رئيسية، مثل التعليم والصحة وغيرها. كما تنشط الشركة في دعم جهود الإغاثة الإنسانية بالتعاون مع الحكومات في مناطق عديدة حول العالم.

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