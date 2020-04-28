اقتصادية دبي تعدّل رسوم «الرخصة الفورية» إلى 250 درهماً

المصدر: سامح عوض الله - دبي

قررت اقتصادية دبي تعديل «رسوم أسواق إصدار الرخصة الفورية» التي تصدرها للأنشطة التجارية في دبي، خصوصاً نشاط التجارة العامة، من خلال الخدمات الإلكترونية فقط، من 3000 درهم إلى 250 درهماً فقط، وكذلك في حال تجديد الرخصة، بنسبة انخفاض تصل إلى نحو 92%.

وأفادت اقتصادية دبي بأن الرخصة الفورية توفر خيار إصدار عقد تأسيس إلكتروني، والحصول على الرخصة والسجل التجاري للشركة، وعضوية غرفة تجارة وصناعة دبي من خلال الإجراء نفسه بشكل فوري. كما تمكن من الحصول على بطاقة منشأة الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بشكل فوري، إضافة إلى بطاقة منشأة وزارة الموارد البشرية والتوطين، إذ تصل المتعامل رسالة نصية بعد إصدار الرخصة بالموافقة على ثلاثة تصاريح لموظفين.

ولفتت إلى أنه تمت إضافة خاصية تسجيل موظفين (المواطنين) في وزارة الموارد البشرية والتوطين، عند إصدار الرخصة الفورية، وذلك في إطار تطبيق قرارات التوطين التي اعتمدها مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتشجيع القطاع الخاص لاستقطاب المواطنين وتنمية قدراتهم ومهاراتهم، وإعداد الكفاءات الوطنية لتقود الاقتصاد المعرفي التنافسي باقتدار.

وتسهم مبادرة «الرخصة الفورية» في تخفيض التفاعل البشري عبر أتمتة الإجراءات الخاصة بالترخيص، إضافة إلى سهولة الحصول على الرخصة التجارية، كما تضمن المبادرة السماح لرجال الأعمال بدء مزاولة النشاط التجاري فور صدور الرخصة، ثم استكمال بقية متطلبات الرخصة التجارية، مثل الموافقات من الجهات الحكومية الأخرى المعنية.

550 رخصة فورية

وأفاد قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي بأنه أصدر 550 رخصة بشكل فوري خلال الربع الأول من 2020، لافتاً إلى أن عملية إصدار «الرخصة الفورية» تستغرق خمس دقائق فقط، مع خيار إصدار عقد تأسيس إلكتروني، وموقع افتراضي للسنة الأولى فقط.

ووفقاً للقطاع، فقد توزعت الرخص الفورية التي تم إصدارها بحسب النشاط، جاء في مقدمتها الأنشطة التجارية بنسبة 73%، والمهنية بنسبة 27%.

جنسيات حاملي الرخصة

وأشار تقرير صادر عن القطاع إلى أن عدد الذين يملكون «رخصة فورية»، والتي تغطي ما يزيد على 1400 نشاط اقتصادي، خلال الربع الأول من العام الجاري، يصل إلى 1746 مستثمراً، تُشكل نسبة رجال الأعمال منهم نحو 88%، في حين تشكل سيدات الأعمال 12%.

وتنوعت جنسيات الحاصلين على الرخصة الفورية خلال الربع الأول من 2020 لتشمل رجال أعمال من بريطانيا، وجنوب إفريقيا، والسعودية، ومصر، والأردن، والهند، وباكستان، والصين، والسودان، والفلبين.

أشكال قانونية

وتتضمن الأشكال القانونية للرخصة الفورية أربعة أنواع: شركة ذات مسؤولية محدودة، وشركة الشخص الواحد، والمؤسسة الفردية، وشركة أعمال مدنية. وبحسب اقتصادية دبي، فإنه يمكن لأصحاب المشروعات من خلال «الرخصة الفورية» الحصول على ترخيص تجاري عام عبر الإنترنت، وتشمل نشاط التجارة العامة، إضافة إلى كل الأنشطة التي لا تحتاج إلى موافقات خارجية، ويسمح بها لكل من المواطنين والمقيمين.

إصدار 550 رخصة بشكل فوري خلال الربع الأول من 2020.

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