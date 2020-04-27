اقتصادية أبوظبي للمراكز التجارية: إجراء فحوصات "كورونا" للموظفين شرط اعادة الافتتاح

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

وجهت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي ملاك ومدراء المراكز التجارية " المولات " في إمارة أبوظبي بضرورة الالتزام في تنفيذ ما جاء في تعميمها الصادر مؤخراً بِشأن الشروط والتعليمات الواجب اتباعها لإعادة افتتاح المراكز أبوابها في مناطق الامارة الثلاث أبوظبي والعين والظفرة.

ودعت الدائرة في تعميم لها بهذا الشأن إدارات المراكز التجارية في الإمارة الى مباشرة إجراء فحوصات فيروس كورونا كوفيد 19 لكافة الموظفين والعاملين في المحلات ضمن المراكز التجارية والحصول على شهادة النتيجة السلبية قبل مباشرة العمل وافتتاح المحلات كشرط رئيس لمنح المركز تصريح استئناف النشاط.

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