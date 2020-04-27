غرامة 5000 درهم والإحالة الى نيابة الطوارئ والأزمات عند رفض اجراء الفحص الطبي

المصدر: عبير عبد الحليم - ابوظبي

أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي تعميماً إلى أصحاب المنشآت التجارية والصناعية في الإمارة لتنفيذ التدابير الوقائية والاحترازية، والتي تتضمن إجراء الفحوصات الطبية للعاملين والأفراد عند الطلب.



‏وقالت الدائرة ان التعميم جاء تنفيذاً لتوجيهات الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات ووزارة الصحة ووقاية المجتمع للحد من انتشار فيروس كوفيد -19، استناداً لقرار النائب العام رقم (38) لعام 2020 بشأن تطبيق لائحة ضبط المخالفات والجزاءات الإدارية الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 17 لعام 2020.



‏ويفرض التعميم غرامة 5000 درهم في حال رفض إجراء الفحص الطبي عند الطلب، تتضاعف في حال تكرار المخالفة، ويحال المخالف إلى نيابة الطوارئ والأزمات عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news