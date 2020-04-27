حذف سجل استخدام «خرائط غوغل»

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

يقوم نموذج العمل، الذي تتبناه شركة «غوغل»، على إتاحة الخدمات مجاناً للمستخدمين، لكن في مقابل ذلك تحاول الشركة الاستفادة من البيانات التي تجمعها عن أنشطة المستخدمين وتقديمها للجهات المعلنة. لذا تحتفظ «غوغل» بسجل تفصيلي كامل لأنشطة المستخدم الرقمية على جميع خدماتها.

ومن ذلك أنشطة المستخدم على تطبيق «خرائط غوغل»، كما أنها تتبع بيانات الموقع، من خلال الهاتف، حتى لو ظن المستخدم أنه قد ألغى هذه الخدمة. لهذا السبب يفضل بعض المستخدمين حذف سجل استخدامه لخدمات تطبيق «خرائط غوغل» للحفاظ على خصوصيته. فإذا كنت من مستخدمي «خرائط غوغل» وفكرت في حذف هذا السجل اتبع الآتي: افتح المتصفح وتوجه إلى سجل أنشطتك على «خدمات غوغل» عبر الرابط:

(https:/‏‏/‏‏myactivity.google.com)،

وانقر فوق خيار «التصفية بحسب التاريخ والمنتج» الموجود تحت شريط البحث في الأعلى، لتظهر نافذة تحمل في أعلاها قسماً للتصفية بحسب التاريخ By Date، فيما القسم الثاني من النافذة يتحدث عن التصفية بحسب المنتج Google Product، وبعد ذلك مرر داخل القسم الثاني حتى تصل إلى تطبيق «خرائط غوغل» ثم انقر داخل المربع الصغير المجاور له، ومن ثم فوق زر تطبيق في نهاية الصفحة، وستنتقل إلى نافذة جديدة تضم كل الأنشطة التي استخدمت فيها تطبيق الخرائط مقسمة إلى مجموعات بحسب أيام الاستخدام، وبجوار كل يوم أيقونة تحمل شكل سلة المهملات. انقر فوق سلة المهملات أمام اليوم الذي ترغب في حذف بياناته ثم فوق خيار: الموافقة في النافذة التالية.

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