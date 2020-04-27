500 ألف طلب استرداد لأموال تذاكر «طيران الإمارات»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكدت «طيران الإمارات»، في بيان لها أمس، أنها عززت مواردها وإمكاناتها لتسريع إنجاز طلبات المتعاملين المتعلقة باسترداد أموالهم التي سبق أن دفعوها لشراء تذاكرهم، مشيرة إلى أنها تلقت حتى الآن نحو نصف مليون طلب استرداد، وستنجز جميع الطلبات بحلول مطلع أغسطس المقبل.

إنجاز الطلبات

وتفصيلاً، جددت «طيران الإمارات» التزامها نحو المتعاملين معها وشركائها التجاريين المتأثرين بإلغاء الرحلات الجوية، وتوقف حركة السفر نتيجة لانتشار جائحة «كوفيد-19».

وأوضحت «طيران الإمارات» التي تلقت حتى الآن نحو نصف مليون طلب استرداد، أنها اتخذت خطوات استباقية لبرمجة إجراءاتها النهائية، وتعزيز مواردها، بهدف تسريع إنجاز معاملات استرداد الأموال.

ولفتت إلى أنها تعاملت قبل الجائحة مع ما معدله 35 ألف طلب استرداد في الشهر الواحد، أما الآن، فإنها تتأهب للتعامل مع 150 ألف طلب شهرياً، حيث وضعت هدفاً لإنجاز جميع الطلبات المتراكمة بحلول مطلع أغسطس المقبل.

واجب ومسؤولية

وقال رئيس «طيران الإمارات»، تيم كلارك: «نشهد حالياً، كما غيرنا من الناقلات الجوية الأخرى، ظروفاً صعبة، وعلى الرغم من أننا نستنفد احتياطاتنا النقدية لتلبية طلبات استرداد الأموال، فإننا نعتبر ذلك واجبنا ونتحمل مسؤوليتنا، ونؤكد للمتعاملين معنا وشركائنا التجاريين أننا ملتزمون بتلبية طلباتهم، وأننا نبذل قصارى جهدنا لتسريع إعادة أموالهم».

وأضاف: «لاتزال الأوضاع متقلبة منذ الأسابيع الأولى لانتشار الجائحة، لكننا عدّلنا سياسة الإعفاء التي انتهجناها جراء انتشار (كوفيد-19)، إذ سهّلنا عملية إعادة الحجز، وإلغاء تذاكر السفر، وأكّدنا مراراً أننا نضع المتعاملين على رأس قائمة أولوياتنا دائماً. كما بادرنا إلى التواصل مع المتعاملين الذين تقدموا بطلبات تغيير الحجوزات، أو استرداد الأموال، لإطلاعهم على الخيارات الجديدة التي وفرناها لهم».

وتابع كلارك: «نأمل أن يختار المتعاملون معنا وشركاؤنا الحجز والسفر مع (طيران الإمارات) لاحقاً. ونقول للذين اختاروا الاحتفاظ بتذاكرهم، أو استبدلوها بقسائم السفر، إننا نتطلع لاستقبالكم على رحلاتنا في المستقبل القريب، وسنبادر إلى الإعلان عن استئناف خدماتنا فور تمكننا من ذلك».

3 خيارات

وووفقاً لـ«طيران الإمارات»، فإنه يمكن للمتعاملين الذين يرغبون في الحصول على قسائم سفر، أو استرداد أموالهم التقدم بطلباتهم عبر an online form أو عبر الموقع الشبكي لـ«طيران الإمارات»، أو بالاتصال مع وكلاء سفرهم.

وتوفر «طيران الإمارات» ثلاثة خيارات أمام المتعاملين المتأثرين بإلغاء الرحلات وقيود السفر، تتمثل في الاحتفاظ بتذاكرهم الحالية حتى 24 شهراً، وإعادة الحجز عندما يقررون السفر لاحقاً.

وأوضحت «طيران الإمارات» أنها وسعت هذا الخيار ليشمل أي تذكرة تُشترى قبل أو بحلول 30 يونيو 2020، للسفر حتى 30 نوفمبر 2020.

كما أتاحت الشركة خيار استبدال الجزء غير المستخدم من التذكرة، بقسيمة سفر تعادل القيمة المدفوعة مقابل الحجز الأصلي، لافتة إلى أنه يمكن استخدام هذه القسيمة لشراء أي منتج أو خدمة من «طيران الإمارات» من دون رسوم، ما يوفر مزيداً من المرونة أمام المتعاملين لإعادة الحجز عندما يقررون موعد سفرهم الجديد.

أما الخيار الثالث فيتمثل في الاسترداد، إذ يمكن للمتعاملين الذين اختاروا الاحتفاظ بتذاكرهم أو بقسائم السفر، تقديم طلب استرداد الأموال إذا لم يتمكنوا من السفر لاحقاً، في وقت لن يفرض عليهم أي غرامات استرداد.

وأكدت «طيران الإمارات» أن هذه الخيارات تسري على المتعاملين الذين اشتروا تذاكرهم عبر وكلاء السفر، إذ يمكنهم مراجعة وكلائهم لطلب المساعدة.

150

ألف طلب استرداد تتأهب «طيران الإمارات» للتعامل معها شهرياً.

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