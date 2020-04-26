"المركزي" يطلب من البنوك تجميد حسابات "شيتي" وعائلته

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

طلب المصرف المركزي من البنوك والمؤسسات المالية العاملة بالدولة البحث عن أية حسابات تخص مؤسس إن أم سي بي أر شيتي وأفراد عائلته وتجميدها بجانب حسابات الشركات التي يمتلك فيها حصص.

وذلك بحسب خبر نشرته صحيفة "جلف نيوز " أوضحت فيه أيضاً "أن المركزي أدرج كذلك العديد من الشركات المرتبطة بشيتي على القائمة السوداء جنباً إلى جنب مع إدارتها العليا بالكامل.

يذكر أن بنك أبوظبي التجاري رفع في وقت سابق من الشهر الجاري دعوى باشر فيها إجراءات شكوى جزائية لدى النيابة العامة في أبوظبي، ضد عدد من الأفراد الذين لهم علاقة بمجموعة "إن إم سي" للرعاية الصحية على خلفية قروض مصرفية تفوق 4 مليار درهم تخص البنك.

وكشفت افصاحات لعدد 11 بنكاً وجهة محلية أخرى عن وجود قروضا على المجموعة تقارب 6 مليارات درهم في وقت يصل فيه إجمالي الديون المترتبة لأكثر من 75 جهة محلية وعالمية 6.6 مليار دولار أي ما يقارب 24.2 مليار درهم.

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