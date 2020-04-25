خدمات دفع ذكية «عن بعد» لتسهيل التسجيل العقاري في دبي

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بالتعاون مع دائرتي «دبي الذكية» و«المالية»، خدمات الدفع عن بعد، لتسهيل عملية التسجيل العقاري عن طريق بوابة «سداد دبي» Dubai Pay.



وأفادت «أراضي دبي» بأن هذه الخطوة تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على صحة وسلامة المتعاملين، متوقعة أن تساعد على تسهيل خدمات عملية الدفع لجميع متعاملي الدائرة، الأمر الذي سيؤدي إلى تنشيط سوق دبي العقارية، وإيجاد حلول عملية موثوقة لكافة الإجراءات والتعاملات.

آلية العمل



وتتمثل آلية عمل تسجيل معاملات «أمين التسجيل» دون زيارة المتعامل، والدفع عن طريق «سداد دبي»، في الشروع بعملية الدفع عن طريق إرسال الوثائق المطلوبة للمكتب، للتأكد من توافر المتطلبات، واحتساب قيمة الرسوم، والتأكد من المستندات وبيانات المتعاملين، ومن ثم، يتم تسجيل المعاملة ورفع المستندات المطلوبة، وإرسال بيانات حساب المكتب لإيداع رسوم التسجيل للمكتب. وبعدها يتلقى المكتب أيصال الإيداع، ليتولى بدوره إيداع رسوم الدائرة في الحساب البنكي الخاص بالدائرة إذا لم يتم الدفع من خلال «سداد دبي».



وبعد التحقق من الإيداع، والتأكد من توافر المبلغ في المحفظة الإلكترونية الخاصة بالمكتب وإرسال الإجراء للتدقيق، يتم استلام المعاملة والتدقيق على البيانات، وعند الموافقة عليها، تدفع رسوم الدائرة من خلال «سداد دبي»، ويرسل الإشعار الخاص بدفع رسوم الدائرة عن طريق بوابة سداد دبي، ليتم إصدار السندات والملكية وإرسالها عبر البريد الإلكتروني للمشتري وإنهاء الإجراء.

خدمات أخرى



وأكدت «أراضي دبي» أنها ستطبق آليات الدفع على الخدمات الأخرى في المستقبل القريب، لتشمل المبيعات على الخارطة، حيث يتلقى المالك رابطاً لدفع رسوم الدائرة من دون الحاجة للرجوع للمطور، إضافة إلى رسوم الرهن العقاري للبنوك، كما سيشمل الدفع الإلكتروني خدمات: خريطة الموقع، ولمن يهمه الأمر، وطلب التقييم، وطلب بدل فاقد. وفي جميع الأحوال، يتم إرسال رابط الدفع إلى الهاتف المحمول لإكمال الإجراء.

تسهيل الخدمات



إلى ذلك، أكد المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، سلطان بطي بن مجرن، مواصلة تطوير الخدمات وتيسير تقديمها إلى المتعاملين، لإسعادهم، وضمان صحتهم وسلامتهم، خصوصاً في هذه الظروف الاستثنائية.



من جهتها، قالت المدير العام لـ«دبي الذكية»، الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر: «وفرت (دبي الذكية) بالتعاون مع شركائها الحكوميين حلولاً ذكية متعددة ومبتكرة للدفع مثل بوابة (سداد دبي)، سعياً نحو تمكين المدينة الذكية وتعزيز سعادة الناس، من خلال وضع أدوات وخدمات رقمية آمنة وضمن منظومة شاملة».