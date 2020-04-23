"المركزي": تعاون ملحوظ من البنوك في تنفيذ خطة الدعم الاقتصادي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم



أكد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تنفيذ البنوك وشركات التمويل لخطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة لدعم الأفراد وشركات القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتأثرة بتداعيات فيروس "كوفيد - 19".



ورحب المصرف المركزي بالتطورات الإيجابية حيث تضاعفت نسبة استخدام البنوك للتمويل الممنوح لها خلال أسبوع واحد لتصل حتى 60 % أي ما يعادل توظيف 30 مليار درهم من تسهيلات السيولة البالغ قيمتها الـ 50 مليار درهم.



ويواصل المصرف المركزي توجيه البنوك وشركات التمويل بتطبيق الأنظمة والارشادات التفصيلية التي يصدرها ضمن خطة الدعم الاقتصادي للتأكد من مشاركتها الفعّالة واستخدامها للتمويل بشكل كامل واتخاذها خطوات سريعة ليعود بالنفع على العملاء المتضررين وذلك في إطار الحرص على حماية الأفراد ودعمهم وضمان استمرارية أعمال شركات القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتأثرة.

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